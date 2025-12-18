Agencias

El jefe de DDHH de la ONU denuncia la "alarmante espiral de violencia" entre Tailandia y Camboya

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha denunciado este jueves la "alarmante espiral de violencia" entre Tailandia y Camboya, que han vuelto a protagonizar una serie de combates en la frontera, donde ya se han registrado más de 50 muertos.

"Me alarman las informaciones sobre ataques con drones, artillería y cazas en áreas cercanas a localidades y lugares de interés cultural", ha lamentado Turk en un comunicado en el que ha mostrado su preocupación por la "falta de protección de la población civil".

Así, ha pedido el "fin inmediato de los combates". "Bajo el Derecho Internacional, está muy claro que la protección de los civiles y las infraestructuras civiles es de vital importancia", ha indicado, al tiempo que ha afirmado que los ataques "están aumentando" y se han ido "alejando de la zona fronteriza hacia el interior de los territorios".

"Los edificios que albergan casinos y centros de estafas en territorio camboyano también han sufrido ataques", ha explicado, antes de recordar que las "víctimas de tráfico de personas son forzadas a trabajar en estos centros situados en varios países del sudeste asiático, entre ellos Camboya". "Estas personas corren ahora un mayor peligro por los combates", ha dicho Turk, que ha pedido su evacuación.

En este sentido, ha aclarado que el Derecho Internacional "deja claro que cualquier ataque debe cumplir con los principios de proporcionalidad y distinción, teniendo en cuenta la protección de la población civil". "Cualquier información creíble sobre ataques ilegales debe ser investigada de forma exhaustiva", ha continuado.

"Garantizar la seguridad de los civiles y su regreso seguro a casa es de vital importancia", ha manifestado, no sin antes de instar a las partes a "reanudar cuanto antes el diálogo". "Pido a las partes dejar de lado de inmediato los ataques", ha zanjado.

