El IPC de EEUU cierra noviembre en el 2,7% y la subyacente en el 2,6%, en mínimos de marzo de 2021

El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos cerró noviembre en el 2,7% interanual, lo que implica una desaceleración de tres décimas desde el registro de septiembre dado que el de octubre no estuvo disponible por culpa del 'cierre' del Gobierno.

Según ha informado la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, el índice subyacente, que excluye de su cálculo los precios de los alimentos y la energía por su mayor volatilidad, cayó en el undécimo mes de 2025 al 2,6%, cuatro décimas menos que en septiembre y menor marca desde marzo de 2021.

En este sentido, los víveres se encarecieron un 2,6%, mientras que los productos energéticos fueron en noviembre un 4,2% más caros que doce meses atrás.

El informe no ofrece las métricas mensuales debido a que la lectura de octubre no fue calculada en su momento con motivo del parón estadístico provocado por el 'cierre' de la Administración federal.

La lectura de noviembre podría condicionar la política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se encuentra haciendo equilibrismos entre atajar el problema de la inflación o la ralentización del mercado laboral.

