El hombre que redujo a uno de los atacantes en Sídney recibe un cheque de más de 2,1 millones de euros

Ahmed al Ahmed manifestó incertidumbre al recibir un cheque millonario en reconocimiento por haber intervenido durante el atentado ocurrido en la playa de Bondi, en Sídney, donde actuó para reducir a uno de los atacantes. Durante la entrega del cheque, Al Ahmed expresó dudas sobre si merecía el gesto de apoyo financiero y llamó a la solidaridad, solicitando que las personas dejen atrás los conflictos pasados y trabajen juntas para salvar vidas. Su intervención en el incidente, cuando la playa se encontraba llena de familias celebrando Janucá, lo dejó hospitalizado por una herida de bala. La noticia principal gira en torno a la entrega de más de 2,1 millones de euros recaudados por miles de donantes que quisieron apoyar su acto, según informó el periódico El País.

De acuerdo con la información publicada por El País, Ahmed al Ahmed, residente sirio en Sídney, fue uno de los protagonistas durante el ataque terrorista perpetrado el domingo pasado en la playa de Bondi. La agresión tuvo lugar mientras cerca de 2.000 personas asistían a una celebración del inicio de Janucá, la festividad judía. Durante el atentado, que dejó al menos 15 víctimas mortales y más de 40 heridos de distinta gravedad, Al Ahmed intervino para frenar en seco la acción de uno de los asaltantes, resultando herido en el proceso y hospitalizado desde entonces.

El cheque, valorado en 2,5 millones de dólares (alrededor de 2.130.000 euros), resultó de una campaña en la que participaron unas 43.000 personas, según el medio El País. El encargado de entregar el cheque fue Zachery Dereniowski, creador de contenido y figura reconocida en redes sociales. Este publicó una fotografía del momento junto al mensaje “Ahmed, el mundo te quiere”, enfatizando el reconocimiento global hacia la acción de Al Ahmed. Durante la ceremonia, Dereniowski saludó afectuosamente al premiado antes de entregarle el cheque y lo describió como “un auténtico héroe”.

Al Ahmed explicó que actuó movido por el deseo de proteger a los presentes, al observar que en la playa estaban reunidos niños, hombres y mujeres disfrutando de la festividad. Según reportó El País, el residente de Sídney enfatizó que su reacción fue impulsiva y surgió del corazón ante la amenaza que presenciaba. Además, elogió a Australia como un país en el que confía plenamente y subrayó la importancia de no quedarse de brazos cruzados ante situaciones de peligro. En palabras de Al Ahmed, “Que Dios proteja a Australia”.

La celebración de Janucá se desarrollaba en un ambiente festivo cuando el ataque sorprendió a los asistentes, conforme detalló el medio El País. La Policía australiana calificó el suceso como un atentado terrorista dirigido específicamente contra quienes participaban en las actividades religiosas. Las fuerzas de seguridad atribuyeron la acción a dos asaltantes: un padre, que perdió la vida durante el ataque, y su hijo de 24 años, quien resultó detenido y permanece en estado crítico, de acuerdo a la información policial recogida por El País.

El grupo Estado Islámico se pronunció sobre la agresión este jueves, declarando que representa un motivo de “orgullo”, aun cuando no ha asumido formalmente su autoría, según el seguimiento hecho por El País. Las autoridades continúan investigando los vínculos entre los responsables y organizaciones extremistas, mientras la comunidad local y global ha mostrado una reacción significativa, tanto en apoyo a las víctimas como en reconocimiento a los civiles que intentaron contener la violencia.

La respuesta pública ante el acto de Al Ahmed se materializó en la masiva recaudación de fondos realizada a través de donaciones individuales. El impacto de estos recursos económicos busca respaldar la recuperación de Al Ahmed y reconocer la peligrosidad que enfrentó al intervenir durante la tragedia. Distintas voces detallaron el efecto positivo que la acción solidaria tuvo en el contexto de una comunidad sacudida por el atentado.

Durante las entrevistas y el acto de entrega, según publicó El País, Al Ahmed insistió en la necesidad de reforzar la cohesión social y la confianza en la convivencia. Su mensaje estuvo enfocado no solo en la experiencia vivida, sino en la oportunidad de superar divisiones mediante el apoyo mutuo. La ceremonia de reconocimiento atrajo la atención pública y se convirtió en un símbolo de la respuesta civil frente a la violencia en espacios públicos.

A lo largo de la cobertura ofrecida por El País, se enfatizó el papel de la comunidad en la organización de la colecta y la movilización social tras la tragedia. Los testimonios recopilaron la fortaleza mostrada por los supervivientes y las expresiones de solidaridad que surgieron tras el atentado. Las autoridades australianas siguen evaluando las consecuencias del ataque y su contexto, mientras la figura de Al Ahmed se asocia con el esfuerzo ciudadano ante situaciones extremas.