El discurso más sorprendente, divertido y natural de la Reina Letizia: "No soy la única que tiene esa pedrada"

La aparición de la Reina Letizia este miércoles en la conmemoración del 20º aniversario de la Fundación del Español Urgente 'FundéuRAE' en la Real Academia Española ha dejado varios detalles para comentar. Si en un primer momento todas las miradas se dirigieron a su look impecable, protagonizado por un vestido de la firma Cortana en color gris, confeccionado en lana virgen, con escote cruzado y drapeado a la cintura -que estrenó en noviembre de 2023 y se adapta a las mil maravillas a su figura-, que ha combinado con maxicinturón de piel negro y botas altas de tacón sensato al tono, en cuanto pronunció unas palabras en el escenario su estilismo pasó a un segundo plano.

Y es que sin ocultar que se siente cómoda entre lingüistas y periodistas -tanto es así que ha confesado que le encantaría formar parte de "la tribu" de aquellos que aman y defienden el buen uso del lenguaje y del español- su Majestad ha sorprendido con un discurso divertido, repleto de bromas y chascarillos.

Revelando las manías que tiene con el mal uso de la lengua, y asegurando que "no soy la única que tiene esa pedrada" -de que le chirríen comas o acentos malpuestos, por ejemplo- la madre de la Princesa Leonor ha vuelto a mostrar su faceta más natural y cercana una vez más, ganándose el aplauso y la admiración (y también algunas risas) de todos los asistentes al vigésimo aniversario de 'FundéuRAE'.

Su discurso íntegro, a continuación:

"Muy buenos días. Os estoy mirando y creo que me gusta mucho estar aquí entre todos vosotros porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis o escucháis en algún medio de comunicación, incluso cuando recibís algún WhatsApp, algo con errores gramaticales del tipo que sea. Una coma mal puesta, unas mayúsculas inventadas, gerundios repetitivos y sin sentido, una prosodia confusa, y esas tildes, esas tildes inexistentes" ha comenzado, desatando la sorpresa divertida y alguna carcajada disimulada.

"Me estáis mirando, algunos reís, pero pensáis lo mismo que yo. No soy la única que tiene esa pedrada" ha añadido. "Y por eso me gusta estar entre vosotros y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu, la de quienes amáis el lenguaje, el rigor, la exactitud rica y mullida de las palabras, la corrección flexible, esas voces hispanohablantes que son tan diversas. El cariño por una materia, las palabras, que es resistente y delicada a la vez, casi infinita, pero es lo que nos ayuda a expresarnos a nosotros mismos y a comprender lo que nos rodea" ha confesado.

"Una materia que, por cierto, se hace más densa, más rica, más útil cuanto más se lee, sobre todo libros. Sabéis mucho de manuales de estilo, ya lo hemos visto, pero también, sobre todo, sabéis cómo ayudar a menudo, con urgencia, a los redactores de los medios de comunicación y a la población en general a hacer un mejor uso del idioma" ha afirmado, presumiendo una vez más de su pasión por la lectura.

"Herramientas que son las palabras" y que, como ha destacado citando al profesor de los seminarios de Fundéu José Antonio Marina, "Fundéu RAE sigue afinando y sigue afilando para ayudarnos a hacer la realidad más transitable".

Y aunque no suele hablar de su posición ni de su papel insitucional como Reina, Doña Letizia ha hecho una excepción para revelar que "uno de mis privilegios es ir a los seminarios de Fundéu RAE en San Millán de la Cogolla". "Y estoy pensando en otro privilegio. Este a lo mejor no lo parece, pero es dedicar mucho tiempo a la página web de Fundéu RAE y estar deslizándome, desplazándome, iba a decir 'hacer scroll', pero Fundéu no lo recomienda -ha comentado divertida- por esas consultas de los usuarios, las recomendaciones, las conclusiones (...). Fundéu RAE sigue siendo la historia de un éxito porque es una institución que soluciona problemas lingüísticos" ha realzado, antes de dar paso a "los protagonistas, fundadores y responsables de este servicio necesario y excelente, que es Fundéu RAE".