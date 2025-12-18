EE.UU. destruye una nueva lancha en el Pacífico Oriental y deja cuatro personas muertas

El Comando Sur de Estados Unidos informó que la ofensiva en el Pacífico Oriental se encuadró en la operación “Lanza del Sur”, ejecutada bajo órdenes del secretario de Guerra, Pete Hegseth. De acuerdo con lo publicado por la agencia EFE, las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron, el miércoles, una embarcación que presuntamente estaba vinculada al narcotráfico en aguas internacionales de esa zona, con un saldo de cuatro personas muertas, todas tripulantes de la nave.

El anuncio del nuevo ataque se realizó a través de la cuenta oficial del Comando Sur en X, al tiempo que se difundió un video en el que se observa el buque en movimiento mientras recibe el impacto. Según consignó EFE, el ataque tuvo lugar momentos previos a un anuncio previsto del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, que despertó mayor interés por la escalada de tensiones con el gobierno de Venezuela. Trump acusó públicamente a Venezuela de apropiarse de petróleo y activos estadounidenses, acentuando las diferencias entre ambos países.

La acción militar se enmarca en una secuencia de operativos en la región. Según informó EFE, hasta la fecha, Estados Unidos ha destruido más de 30 lanchas y dado muerte a por lo menos un centenar de personas identificadas como presuntos integrantes del crimen organizado. No obstante, las autoridades de Washington no han aportado datos específicos sobre la identidad de los fallecidos, limitando la información a la atribución general de actividades ilícitas de narcotráfico.

Estados Unidos refuerza desde hace meses su presencia militar a lo largo de la costa venezolana. El medio EFE detalló que el gobierno norteamericano ejecutó recientemente la incautación de todos los petroleros sancionados que hubieran estado vinculados a Venezuela. Una semana antes, una de estas embarcaciones fue remolcada hasta un puerto estadounidense tras su incautación en el Caribe.

Las tensiones entre Washington y Caracas se acentuaron tras las últimas declaraciones del presidente republicano, quien anunció que no excluiría futuras acciones militares contra objetivos terrestres si se consideran necesarias en el marco del combate antidrogas. EFE reportó que las autoridades estadounidenses mantienen la justificación de estas operaciones en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, sin descartar otras medidas de presión en el corto plazo.

El Comando Sur, además de confirmar la destrucción de la embarcación y la muerte de los tripulantes, hizo hincapié en la continuidad de las acciones bajo la operación “Lanza del Sur”. Según la agencia EFE, este operativo representa una intensificación de las medidas adoptadas por Estados Unidos en la región del Pacífico Oriental y el Caribe, buscando cortar las redes que presuntamente facilitan el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense.

La atención internacional sobre los movimientos militares estadounidenses en la región ha crecido en paralelo a la escalada de sanciones y declaraciones por parte del gobierno de Trump. Fuentes oficiales consultadas por EFE recalcaron que, a pesar de la magnitud de los ataques y el número de embarcaciones destruidas, la información sobre las identidades de los muertos permanece reservada por razones de seguridad y estrategia operativa.

EFE señaló que la publicación del video y la atribución formal del Comando Sur representan un claro mensaje sobre la voluntad de la administración estadounidense de intensificar su campaña contra el tráfico marítimo ilegal en aguas internacionales. La secuencia de operativos y medidas punitivas, incluidas las incautaciones de petroleros, se acompaña de advertencias sobre posibles próximos ataques en la región, tanto marítimos como terrestres, dentro del marco de la política exterior y de seguridad de la actual administración.