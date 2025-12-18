Agencias

Eduardo Casanova anuncia que padece VIH: "Rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años"

Guardar

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha anunciado este jueves en su cuenta de Instagram que sufre VIH en un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole.

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha afirmado Casanova en la publicación.

El cineasta recalca que lo anuncia con "dignidad", un aspecto que debería ser "la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario". "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo", ha indicado.

El documental, según afirma, se estrenará en cines "pronto" en 2026 y añade que "ya habrá tiempo para explicar más cosas". "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha aseverado.

Eduardo Casanova aborda en su último trabajo, 'Silencio' el tema del VIH, a través de unas vampiras protagonizadas por María León, Lucía Diez, Leticia Dolera y Ana Polvorosa. En una entrevista con Europa Press, aseguró el pasado mes de octubre que quería construir una serie protagonizada por una vampira mujer, que no fuera la antagonista sino que produjera empatía su vida condenada al silencio y los márgenes, al situarla en dos épocas con pandemias, tanto la peste bubónica en la Edad Media como en la del Sida a finales del siglo XX.

"Existe todavía una gran serofobia, pese a que la medicina ha avanzado mucho. La serofobia y el estigma social que hay con el VIH es el mismo que había prácticamente cuando empezó la pandemia", afirmó.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La Eurocámara aprueba la rebaja de exigencias ambientales de las empresas para aliviar la carga burocrática

Las nuevas reglas europeas permitirán que solo grandes firmas reporten acciones vinculadas con sostenibilidad, mientras las pequeñas evitan nuevas obligaciones, en un intento de simplificar regulaciones y fortalecer la economía tras una votación mayoritaria en Bruselas

La Eurocámara aprueba la rebaja

Kraft Heinz nombra nuevo CEO a Steve Cahillane antes de su escisión

El reemplazo en la dirección se produce mientras la empresa organiza su división en dos sociedades, separación que será supervisada por el propio Cahillane, quien asumirá el liderazgo de la nueva estructura dedicada a salsas y untables

Kraft Heinz nombra nuevo CEO

El jefe del Ejército se muestra dispuesto a trabajar con Trump para lograr un acuerdo de paz con las RSF

El gobierno sudanés expresó su voluntad de colaborar con la administración de Donald Trump y representantes estadounidenses para impulsar un alto al fuego, mientras la violencia deja cientos de víctimas civiles y prolonga la crisis humanitaria en Sudán

El jefe del Ejército se

El cadáver hallado cerca de Venta de Baños (Palencia) corresponde al motorista desparecido en agosto

Tras intensas tareas de localización, las autoridades confirman que el cadáver encontrado el domingo junto a un terraplén palentino pertenece al hombre desaparecido a finales de agosto, según detalla un comunicado oficial emitido por el Gobierno

El cadáver hallado cerca de

El PP reprueba en el Senado a Mónica García por su gestión con el Estatuto Marco: "Es la peor ministra de la historia"

El Pleno de la Cámara Alta aprueba la moción impulsada por el principal partido de la oposición contra la titular de Sanidad, a quien acusan de incompetencia, uso partidista de cargos y falta de diálogo con profesionales del sector

El PP reprueba en el