Eduardo Casanova anuncia que padece VIH: "Rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años"

El actor y director de cine Eduardo Casanova ha anunciado este jueves en su cuenta de Instagram que sufre VIH en un mensaje acompañado de un vídeo adelanto de un documental sobre su vida que dirige el periodista Jordi Évole.

"Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de muchísimos años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo, lo hago por mí, pero deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme", ha afirmado Casanova en la publicación.

El cineasta recalca que lo anuncia con "dignidad", un aspecto que debería ser "la forma en la que todas las personas con VIH pudieran salir del armario". "Cerca del 80% de las personas con VIH no ha compartido con casi nadie que tienen la infección, por un estigma que nos condena al rechazo sistemático y más injusto del mundo", ha indicado.

El documental, según afirma, se estrenará en cines "pronto" en 2026 y añade que "ya habrá tiempo para explicar más cosas". "Pese al miedo y la incertidumbre, hoy me siento profundamente feliz", ha aseverado.

Eduardo Casanova aborda en su último trabajo, 'Silencio' el tema del VIH, a través de unas vampiras protagonizadas por María León, Lucía Diez, Leticia Dolera y Ana Polvorosa. En una entrevista con Europa Press, aseguró el pasado mes de octubre que quería construir una serie protagonizada por una vampira mujer, que no fuera la antagonista sino que produjera empatía su vida condenada al silencio y los márgenes, al situarla en dos épocas con pandemias, tanto la peste bubónica en la Edad Media como en la del Sida a finales del siglo XX.

"Existe todavía una gran serofobia, pese a que la medicina ha avanzado mucho. La serofobia y el estigma social que hay con el VIH es el mismo que había prácticamente cuando empezó la pandemia", afirmó.