(Crónica) Betis y Athletic acceden a unos octavos de final donde no estará el Getafe

Íñigo Córdoba, al interceptar el balón cerca del área rival y finalizar frente al arquero, consolidó la eliminación del Getafe de la Copa del Rey en la fase de dieciseisavos de final. Europa Press publicó que el tercer gol del Burgos CF, anotado por Córdoba en el minuto 73, sentenció el encuentro en El Plantío, permitiendo a los locales avanzar tras aprovechar errores en la defensa del conjunto dirigido por José Bordalás. Getafe, que logró empatar antes del descanso, no pudo responder a la presión y eficacia del Burgos durante la segunda mitad, quedando fuera del certamen.

Durante el desarrollo del partido entre Burgos y Getafe, el equipo local mostró superioridad durante el primer tiempo, aunque sin lograr definir en los primeros intentos. Superada la media hora, el Getafe tuvo su primera oportunidad notable, generada por un disparo de volea de Javi Muñoz. Después, Álex Sancris protagonizó una jugada con un lanzamiento potente desde la frontal, animando brevemente al conjunto azulón. La falta de acierto ante la portería impidió que los visitantes se adelantaran antes del entretiempo.

En el final del primer tiempo, un penalti provocado por Lucas Laso sobre Iván Martínez fue convertido por David González, igualando el marcador antes de la pausa. Europa Press detalló que esta jugada resultó clave para el ánimo del Burgos, que mostró una mejoría notoria tras el empate obtenido.

En la segunda parte, el Burgos logró remontar la desventaja en el minuto 58 por medio de Víctor Mollejo, quien condujo un contragolpe que, tras un fallo defensivo de Getafe, permitió a Íñigo Córdoba marcar con un remate potente. Este gol modificó el ritmo del encuentro, reforzando al equipo local y condicionando la estrategia visitante. Mientras el Getafe intentaba reponerse, un nuevo error defensivo en el minuto 73 puso fin a sus aspiraciones, cuando Córdoba robó el esférico en la frontal y cruzó su remate por tercera vez al fondo de la portería visitante.

Al margen de la derrota del Getafe, la jornada del jueves estuvo marcada por los triunfos del Real Betis Balompié y del Athletic Club, que obtuvieron sus respectivos boletos para los octavos de final de la Copa del Rey. De acuerdo con Europa Press, el Betis se impuso por 0-2 al Real Murcia en el estadio Enrique Roca. El árbitro señaló penalti en el minuto 30 debido a una mano de Alberto González tras un disparo de 'Cucho' Hernández, quien transformó la pena máxima para adelantar a su equipo. Durante la primera mitad, Adrián San Miguel, guardameta del Betis, resultó fundamental al detener dos ocasiones del Murcia que podrían haber alterado el marcador antes del descanso.

En la segunda parte del duelo entre Murcia y Betis, el equipo sevillano apostó por una estrategia más conservadora. Antony dos Santos tuvo una llegada peligrosa al minuto 74, aunque el segundo tanto del Betis llegó tras una jugada por la banda izquierda llevada por Aitor Ruibal. El portero local, Diego Piñeiro, detuvo el primer disparo, pero el rebote terminó cruzando la línea de gol tras un error, cerrando el resultado y asegurando el pase betico, según el reporte de Europa Press.

Por parte del Athletic Club, el equipo vivió un duro desafío frente al Ourense CF en el Estadio de O Couto. La superficie del campo, perjudicada por las lluvias, condicionó el juego y complicó las acciones de ataque para ambos conjuntos. Según Europa Press, los bilbaínos acumularon acercamientos sin éxito durante los noventa minutos, incluyendo un remate de Gorka Guruzeta que impactó en el poste en el minuto 70. La resistencia defensiva del Ourense llevó el compromiso a la prórroga.

Durante el alargue, el desgaste físico de los jugadores se hizo palpable. El gol del triunfo para el Athletic llegó en el minuto 106, tras una jugada a balón parado. Aitor Paredes prolongó con la cabeza y Mikel Jauregizar, muy cerca del suelo, conectó el remate que supuso la clasificación del Athletic a los octavos de final. Europa Press destacó este avance, recordando el historial de buenas actuaciones del club vizcaíno en este torneo.

La ronda de dieciseisavos dejó, según Europa Press, a Betis y Athletic como equipos de Primera División clasificados, mientras que el Getafe se sumó a otros conjuntos de máxima categoría que ya han caído en fases previas. Las eliminatorias de esta etapa estuvieron condicionadas por remontadas, desajustes defensivos y penaltis decisivos que determinaron el desenlace de los encuentros y la continuidad en el certamen de los equipos sobrevivientes.