Cámara Baja de EEUU rechaza mociones para retirar tropas en caso de guerra con Venezuela

Washington, 17 dic (EFE).- La Cámara de Representantes de EE.UU. rechazó hoy dos resoluciones para retirar a tropas estadounidenses en caso de que estallara un conflicto con Venezuela u "organizaciones terroristas designadas por el presidente" Donald Trump en Latinoamérica, impugnación que se produce en plena escalada de la campaña de presión de Washington sobre Caracas.

El hemiciclo rechazó en primer lugar, por 216 votos a favor y 210 en contra, la resolución concurrente 61, que invocaba la capacidad del Congreso para "retirar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de hostilidades con organizaciones terroristas designadas por el presidente en el hemisferio occidental".

A continuación, la resolución concurrente 64, que ordenaba la retirada tropas "de hostilidades dentro o contra Venezuela que no hayan sido autorizadas por el Congreso", fue tumbada en la Cámara de Representantes, donde el Partido Republicano de Donald Trump ostenta una exigua mayoría, por 213 sufragios a favor y 211 en contra.

Ambas resoluciones, no vinculantes por sí solas, invocaban la sección 5 de la Resolución sobre Poderes de Guerra, la que permite al Congreso ordenar al Presidente la retirada del ejército de EE.UU. de determinados escenarios si viene apoyada por una resolución conjunta.

Poco antes de la votación, el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, insistió nuevamente en que Trump "no tiene la autoridad" para llevar a cabo sus planes "de usar la fuerza militar en el Caribe sin la autorización del Congreso".

La tensión se ha disparado aún más en torno a Venezuela después de Trump anunciara ayer mismo que EE.UU. bloqueará todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela.

El presidente estadounidense, que desde verano ha ordenado un despliegue militar masivo en el Caribe con el objetivo de detener el tráfico de drogas que según él financia el Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró ayer que el Ejecutivo venezolano está haciendo uso de yacimientos de crudo y activos para extraer petróleo "robados".

A su vez, Trump ha dicho en los últimos días que EE.UU. pronto comenzará a realizar ataques sobre activos de grupos del narcotráfico que están en territorio venezolano. EFE

 

