Basquiat, Banksy, Warhol y Frida: Sotheby's expone en Nueva York sus obras más icónicas

Nueva York, 17 dic (EFE).- La casa Sotheby's expone en Nueva York las obras más icónicas que ha vendido a lo largo de su historia, elaboradas por grandes del arte como Basquiat, Dalí, Warhol o Kahlo que destacan por su ejecución, su historia o el precio al que se vendieron.

La española Mercedes Lámbarri, directora de ventas privadas de gama media de Sotheby's y especialista en arte contemporáneo y de posguerra, es una de las mentes pensantes de la exposición, que podrá verse en el interior del edificio Breuer, en Manhattan, hasta este domingo.

La idea de 'Icons: Back to Madison' surgió después de que Sotheby's comprara este reconocido edificio brutalista en el Upper East Side: "Nosotros no tenemos tantas veces la oportunidad de presentar obras únicamente por amor al arte. Nos dijimos que era momento de celebrar nuestra historia y a nuestros coleccionistas", explica Lámbarri a EFE desde la sede neoyorquina de la casa.

Frente a una de las famosas Marilyn de Andy Warhol -una de las estrellas de la muestra-, Lámbarri destaca que el proyecto se ha cocinado durante un año y medio, y que de todas las obras solicitadas dijeron 'sí' 25 compradores.

De las elegidas destaca una de las Marilyn de Andy Warhol, un cuadro en el que el artista retrata sobre un fondo naranja el rostro de la actriz, con los ojos a medio abrir y maquillados con sombras azules.

El nombre, 'Shot Orange Marilyn', surgió después de que una amiga de Warhol, artista performática y fotógrafa, disparase con su revólver contra las piezas que forman parte de esta serie, algo que lejos de devaluarlas les añadió más caché.

Si bien el cuadro se vendió en 1998 por 17,3 millones de dólares, se estima que su valor actual ya supera los 300 millones.

En una sala contigua, llama la atención al público una pieza aparentemente rota en la que una niña deja escapar un globo: se trata de 'Girl without balloon', de Banksy, que decidió triturar la obra en el momento de su subasta en 2018.

Cuando ese día el subastador dejó caer el martillo para vender la pieza por 1,5 millones de dólares, alguien en la sala -enviado por el artista- pulsó un botón y la obra comenzó a desintegrarse.

"Cundió el pánico, el mecanismo falló y se paró aquí", explica Lámbarri señalando la parte inferior de la pieza, desintegrada, en contraste con lo único que "sobrevivió": el globo rojo en forma de corazón.

Una obra de arte se convierte en un "icono" por muchas razones: a veces es por su rareza, otras por la forma en que fue creada, por el valor de mercado del artista o por cosas que han pasado durante la venta, según Lámbarri.

Sobre las paredes de Sotheby's, un cuadro de Frida Kahlo cuenta su propia historia: la artista se retrata a sí misma con un loro en sus hombros y acompañada de un pequeño mono de color negro, que se cree se los regaló su marido, el también pintor Diego Rivera.

Esta obra es la única de la exposición que procede de un museo en lugar de un coleccionista privado, y se vendió por primera vez en 1998 a Eduardo Constantini, fundador del Museo MALBA en Argentina.

Mientras, en la entrada, el estadounidense Jean-Michel Basquiat recibe al público con 'Untitled', un gigantesco cuadro de 1982 que se vendió en 2017 por 110,5 millones de dólares, marcando un récord de subasta para el artista y para cualquier pintura americana.

Al igual que el resto de sus obras, la pintura está cargada de simbolismo y tiene "una potencia increíble", señala Lámbarri, y ha sido cedida para esta muestra por el inversor Kenneth Griffin, actual director ejecutivo del fondo Citadel.

En 'Icons' sobresalen además otros nombres como el de Piet Mondrian, con su 'Composition No.II'; Clyfford Still, con su '1949-A-No.1'; Salvador Dalí, con un pequeño cuadro llamado 'Gradiva', o uno de los populares 'Birkin' de Hermès, vendido el pasado julio por 8,5 millones de dólares.

Alicia Sánchez Gómez