(AMP) Lula se resigna y da por hecho que no habrá acuerdo este fin de semana entre la UE y Mercosur

En las declaraciones realizadas desde el Palacio del Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva narró cómo llegó a conversar incluso con la esposa de Emmanuel Macron, en un intento por influir en la posición del mandatario francés respecto al acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según consignó Europa Press, Lula detalló también la reciente postura de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, a quien consideró una sorpresa en el escenario de las negociaciones. El presidente de Brasil asumió que las opciones de concretar un entendimiento durante el fin de semana se desvanecen, aunque mantiene esperanzas y subraya la importancia estratégica del eventual tratado.

Europa Press publicó que Lula admitió este jueves que no prevé la rúbrica del acuerdo durante la cumbre de Mercosur en Foz de Iguazú, programada para el sábado. El mandatario lamentó que Francia e Italia bloquearan un convenio que, según su punto de vista, favorece principalmente a países europeos, y expresó que su gobierno ha realizado esfuerzos continuos para alcanzar un pacto definitivo durante la presidencia pro tempore de Brasil en el bloque sudamericano. “Si no es posible ahora porque no está listo, tampoco puedo hacer nada”, señaló Lula, al tiempo que añadió: “La esperanza es lo último que se pierde”.

El presidente brasileño remarcó que el alcance del acuerdo es significativo, destacando los más de 722 millones de personas y el valor económico implicado, que asciende a 22 billones de dólares. Según expresó, la importancia trasciende el plano comercial y representa una salvaguarda para el multilateralismo, así como una respuesta ante desafíos globales en materia de supervivencia económica y política. Lula afirmó ante la prensa que el bloque integrador sudamericano ha mostrado mayor disposición a hacer concesiones que la contraparte europea, “El bloque sudamericano ha hecho muchas más concesiones”, manifestó al medio Europa Press.

El bloqueo a las negociaciones se atribuye principalmente a la postura del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Lula relató que siempre supo sobre la resistencia francesa y que sostuvo conversaciones personales para intentar destrabar la situación. En este sentido, compartió con Europa Press que habló incluso con Brigitte Macron, esposa del mandatario francés, para abogar por la apertura de “su corazón” hacia el acuerdo.

La postura de Italia se presentó como una novedad para Lula, según indicó el medio citado. El presidente brasileño comunicó que Meloni no se opone a la firma, pero la considera condicionada a convencer al sector agrícola de su país. El mandatario relató: “Ella me dijo que no está en contra del acuerdo, que está segura de poder convencerles. Me ha pedido que fuéramos pacientes una semana, diez días, un mes como máximo”. Lula adelantó que plantearía ante sus socios del Mercosur esta solicitud y consultaría sobre los pasos a seguir en función de la reacción italiana.

Europa Press reportó que el Parlamento Europeo aprobó días atrás una serie de medidas cuyo objetivo es proteger el sector agropecuario, elevando así los obstáculos para la entrada en vigor de cualquier convenio con Mercosur. Esto añade un componente adicional de presión sobre las negociaciones, que llevan 26 años en discusión.

De acuerdo con el medio, para completar el proceso, el acuerdo precisaría la ratificación por parte del Consejo Europeo, cuya reunión estaba convocada para el jueves y viernes de esta semana. Los líderes europeos tendrían que votar el tema en ese plazo, lo que abriría teóricamente la posibilidad de suscribir el acuerdo durante la cumbre mercosureña de Foz de Iguazú si las circunstancias lo permitieran.

Durante la conferencia, Lula expresó que Brasil, pese a tener menos que perder relacionado a agricultura y ganadería por el acuerdo, respeta la decisión soberana de las naciones europeas y reconoció que los intereses de Francia en ese rubro condicionan la aprobación parlamentaria. Al referirse a la posición de Meloni, Lula confirmó que la lideresa italiana subrayó su capacidad de diálogo con los agricultores y solicitó tiempo para trabajar ese consenso interno.

Según reiteró Europa Press, Lula ha insistido públicamente en la trascendencia política de este acuerdo entre bloques, argumentando que serviría de plataforma para la cooperación multilateral y abriría nuevas posibilidades de desarrollo y comercio internacional tanto para América del Sur como para Europa.

El extenso proceso negociador entre la Unión Europea y el bloque Mercosur, compuesto por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, se ha prolongado durante más de un cuarto de siglo, sin que hasta ahora se haya logrado un cierre definitivo. Aunque ha habido etapas de avances, la oposición de algunos países miembros de la UE, especialmente Francia y ahora Italia, sigue retrasando una resolución.

Finalmente, el medio Europa Press consignó que, pese al momento de incertidumbre y las dificultades externas, Lula reiteró el compromiso de su país con la integración regional y el potencial del comercio entre ambos continentes, reafirmando la disposición de Brasil a continuar participando activamente en las negociaciones y en las discusiones para la búsqueda de un acuerdo futuro.