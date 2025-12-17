Agencias

Sánchez acusa a la Comunidad de Madrid de "asfixia económica" al Círculo de Bellas Artes y reclama cuidar la cultura

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado a la Comunidad de Madrid de "asfixia económica" al Círculo de Bellas Artes (CBA) y ha defendido que la cultura no se puede dar "por descontada", por lo que ha reclamado cuidado y protección porque "las instituciones culturales necesitan independencia, autonomía, estabilidad y apoyo público".

"El CBA es un ejemplo concreto de cómo la cultura cuando se cuida, protege. Y digo cuando se cuida porque no podemos darla por descontada. Las instituciones culturales necesitan independencia, autonomía, estabilidad y apoyo público para seguir cumpliendo esta importante misión. Cuando algunos, a escasos metros de aquí, optan por la asfixia económica a un centro cultural tan importante como el CBA que es referencial para Madrid y muchas partes de España, el Gobierno hace lo contrario, y es reforzar su compromiso y elevar su apoyo financiero", ha señalado Sánchez en la clausura del acto 'Avanzando en el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática', celebrado en la sede del CBA.

El presidente ha elogiado al CBA por ser un espacio cultural de "referencia" con casi 150 años de historia y por ser un lugar donde la cultura y el arte "cumplen su función más valiosa que es abrir preguntas y ofrecer refugio intelectual, cívico y climático".

Sánchez ha recalcado que cuidar la cultura es "cuidar la democracia" y más si son espacios donde se piensa a "largo plazo", pese a que sea "incómodo" para las autoridades políticas. "Lugares como este donde se da valor al conocimiento, incluso cuando ese conocimiento es incómodo o cuando se cuestionan inercias muy asentadas, es justo reconocerlo y apoyarlo", ha sentenciado.

