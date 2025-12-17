Samsung presenta su nueva línea de televisores Micro RGB con tamaños de 55 a 115 pulgadas y funciones inteligentes

La presentación de un panel de 115 pulgadas, mostrada previamente en agosto, marcó una vista anticipada de la dirección que tomará Samsung con su próxima generación de televisores. La gama completa, detallada por Europa Press, estará disponible en distintos tamaños, desde modelos compactos de 55 pulgadas hasta el de mayores dimensiones. Esta estrategia apunta a que los consumidores tengan una variedad que se ajuste tanto a grandes espacios como a ambientes más reducidos, sin que ello implique sacrificar la calidad visual.

De acuerdo con Europa Press, Samsung confirmó que todos sus televisores lanzados en 2026 contarán con el sistema Eclipsa Audio, un desarrollo que incorpora sonido espacial 3D con la intención de transformar la experiencia auditiva en el hogar. La información fue adelantada antes de la feria tecnológica CES 2026, que tendrá lugar en Las Vegas entre el 6 y el 9 de enero. Además del aspecto sonoro, la empresa surcoreana apostará fuerte por la calidad de imagen y la integración de inteligencia artificial en su catálogo de productos para el año próximo.

Europa Press describió la nueva serie de televisores Premium Micro RGB como una ampliación significativa de la oferta de dispositivos de alta gama de Samsung. Esta línea ofrecerá versiones de 55, 65, 75, 85, 100 y 115 pulgadas, lo que concede a los usuarios posibilidades de selección más flexibles. Cada televisor de la serie está equipado con paneles que emplean LEDs Micro RGB rojos, verdes y azules de menos de 100 micras. Este diseño, desarrollado en exclusiva por Samsung, posibilita que cada diodo LED funcione de manera independiente, optimizando el nivel de intensidad y reproducción de color. Según la compañía, esta arquitectura permite un mayor rango cromático y mayor precisión de brillo en cada zona de la pantalla.

Hun Lee, vicepresidente ejecutivo de Visual Display en Samsung Electronics, indicó que estos avances permiten que contenidos como películas y eventos deportivos adquieran un matiz más expresivo, y afirmó que la nueva gama busca convertirse en el punto focal de las áreas domésticas. Europa Press también informó que la empresa decidió fusionar estos estándares visuales con sistemas inteligentes que mejoran la experiencia del usuario. Entre las herramientas de procesamiento de imagen utilizadas se encuentran el 4K AI Upscaling Pro y el AI Motion Enhancer Pro. Estos mecanismos procesan la escena y aplican ajustes en tiempo real, modificando parámetros como el brillo, el movimiento y la definición, de acuerdo con el tipo de contenido.

Sumado a lo anterior, los televisores recién anunciados cuentan con el motor Micro RGB AI Engine Pro. Este sistema incorpora un chip de inteligencia artificial que procesa el contenido en cada fotograma, con el objetivo de añadir realismo a las imágenes. En el ámbito del color, Samsung introdujo Micro RGB Color Booster Pro y Micro RGB HDR Pro, funciones orientadas a optimizar la intensidad y fidelidad cromática. Por otro lado, la tecnología Micro RGB Precision Color 100 recurre a una fuente de luz ajustada y una atenuación RGB mejorada para garantizar la reproducción fiel del color, cubriendo el ciento por ciento del espectro BT.2020, certificado por la entidad alemana VDE según reportó Europa Press.

En cuanto al tratamiento de reflejos, la tecnología Glare Free fue desarrollada para minimizar el impacto de la luz directa sobre el panel, reforzando así el contraste y la saturación de los colores. Europa Press especificó que este avance mejora la visualización en entornos lumínicos difíciles, ayudando a mantener la precisión de la imagen bajo distintas condiciones.

Respecto al apartado de sonido, Samsung integró Dolby Atmos en sus nuevos televisores, buscando proporcionar un espectro multidimensional de audio. Además, el sistema Adaptive Sound Pro ajusta el rendimiento sonoro considerando tanto el ambiente del espacio como la naturaleza del contenido reproducido. La función Q-Symphony permite coordinar el sistema acústico interno del televisor con otros dispositivos compatibles de la misma marca para ampliar el campo auditivo, tal como informó Europa Press.

En el terreno de la interacción inteligente, la plataforma Vision AI Companion estará incluida en los modelos anunciados. De acuerdo con Europa Press, esta herramienta utiliza agentes de inteligencia artificial combinados con el asistente de voz Bixby y modelos de lenguaje avanzados. El sistema puede ejecutar búsquedas precisas, responder a preguntas, ofrecer recomendaciones generadas por IA e incluir funciones adicionales como traducción automática con Live Translate o configuración de fondos de pantalla de creación generativa. Además, se integran asistentes virtuales como Perplexity y Copilot, según resaltó la empresa.

Samsung planea dar a conocer esta colección completa en la feria CES 2026 en Estados Unidos. Europa Press destacó que la serie Micro RGB representa una apuesta clara por la convergencia de la imagen de alta precisión, el sonido espacial y la inteligencia artificial mejorada, presentando una variedad de modelos y funciones orientadas a redefinir el uso y disfrute de los dispositivos de televisión en el hogar.