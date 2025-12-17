Raiffeisen Bank International nombra a Michael Höreller nuevo CEO en sustitución de Johann Strobl

El consejo directivo de Raiffeisen Bank International (RBI) tomó la determinación de adelantar el relevo en la máxima dirección de la entidad, motivado por el contexto geopolítico y las particularidades regulatorias derivadas de la presencia del banco en mercados internacionales, incluidos aquellos marcados por tensiones recientes como la guerra en Ucrania. Según detalló RBI, esta decisión forma parte de un plan estratégico para asegurar la estabilidad organizacional y fortalecer la gobernanza frente a la presión de reguladores y el escrutinio público.

De acuerdo con la información publicada por Raiffeisen Bank International, Michael Höllerer asumirá la presidencia ejecutiva del grupo a partir del 1 de julio de 2026, en sustitución de Johann Strobl. El nombramiento requiere la autorización de los organismos supervisores pertinentes, quienes deberán dar su visto bueno antes de que el traspaso adquiera validez plena. Strobl, quien ha sido consejero delegado desde marzo de 2017, había comunicado su decisión de no buscar la continuidad al frente del banco una vez finalizado su mandato en febrero de 2027, por lo cual el consejo optó por un proceso de sucesión anticipado para evitar posibles interrupciones en la gestión y facilitar una transición ordenada.

El medio RBI consignó que el consejo de administración diseñó la transición con el objetivo de mantener la continuidad operativa y limitar los riesgos asociados al cambio de liderazgo. La dirección subrayó la importancia de una sucesión planificada para preservar la confianza de los clientes y empleados, además de responder a las exigencias crecientes en materia de cumplimiento normativo y reputación institucional. El banco enfatizó que los desafíos estratégicos y regulatorios derivados de su presencia en Rusia han incidido en el calendario de nombramientos y en la necesidad de anticipar la renovación de la cúpula.

Tal como reportó Raiffeisen Bank International, la elección de Michael Höllerer responde a la valoración de su experiencia en órganos de dirección clave del grupo y a su historial en la gestión bancaria tanto en Austria como en mercados internacionales. Höllerer desempeñó roles destacados en Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien y Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien, ocupó cargos ejecutivos en la filial polaca y dirigió Raiffeisen Capital Management, lo que según el banco, refuerza su perfil adecuado para liderar la entidad en una fase marcada por regulaciones cambiantes y demandas complejas para el sector financiero.

RBI detalló que el candidato cuenta, además, con experiencia en el consejo de administración de Raiffeisen Bank en Polonia y en el órgano rector de Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) entre 2015 y 2017. Esta trayectoria le permite aportar un conocimiento profundo tanto de las operaciones transfronterizas como de los marcos normativos que regulan los servicios financieros europeos y de Europa Central y Oriental. El banco argumentó que esta combinación de competencias favorece la capacidad de adaptación del grupo ante posibles cambios en el sistema financiero y la evolución de los marcos regulatorios internacionales.

El consejo explicó en el comunicado difundido por RBI que el proceso de transición está diseñado para permitir la transferencia fluida de funciones ejecutivas y garantizar la adecuada preparación tanto del equipo directivo saliente como del entrante. Mientras Strobl permanezca en el cargo hasta la fecha formal de relevo, ambas partes colaborarán para asegurar la correcta implementación de los procedimientos de traspaso y la alineación de las estrategias de negocio.

Segun puntualizó Raiffeisen Bank International, la planificación temprana del reemplazo y el anuncio abierto buscan reforzar la percepción de solidez y estabilidad ante todos los actores relevantes: clientes, trabajadores y autoridades supervisoras. La entidad identifica como prioritario sostener su operativa en Austria y otros mercados estratégicos, adoptando criterios de gestión que permitan afrontar los retos sectoriales y regulatorios que afectan a bancos europeos con proyección internacional.

El banco remarcó que la decisión de adelantar el proceso obedece a la necesidad de robustecer su estructura directiva y responder de manera proactiva a los desafíos que se imponen actualmente sobre su modelo de gobernanza. Según las declaraciones institucionales citadas por RBI, la designación de un directivo con experiencia en liderazgo internacional y cumplimiento normativo representa un paso consistente con su objetivo de asegurar la estabilidad, el cumplimiento y la resiliencia en los diversos mercados donde despliega operaciones.

Por último, RBI subrayó que el nombramiento de Höllerer quedará formalmente consolidado una vez reciba la aprobación de los organismos reguladores bancarios competentes. Durante el periodo de transición, el banco sostiene su compromiso de actuar conforme al plan estratégico consensuado por la alta dirección, resguardando la integridad del gobierno corporativo y la continuidad de las operaciones en un contexto de gran exigencia para el sector financiero global.