Malí mata a "numerosos terroristas" en bombardeos al sur de Bamako en apoyo a convoyes de combustible

La ofensiva aérea emprendida por las fuerzas armadas de Malí tuvo lugar mientras un convoy de combustible se desplazaba por una ruta estratégica que atraviesa Kadiana, Kolondiéba y Bougouni, una zona clave cercana a la capital Bamako y afectada durante meses por un bloqueo impuesto por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes (JNIM), la filial de Al Qaeda en el Sahel. Según informó el medio Europa Press, la aviación maliense bombardeó dos bases de grupos considerados yihadistas, neutralizando a numerosos combatientes y destruyendo recursos materiales significativos como parte de una operación destinada a salvaguardar el abastecimiento energético de la ciudad y a contener los asedios promovidos por organizaciones extremistas.

El Estado General del Ejército detalló, en un comunicado difundido a través de la red social Facebook, que el objetivo principal de los ataques fue proteger un transporte de carburante que intentaba llegar a Bamako, bajo presión constante debido al bloqueo. En palabras reproducidas por Europa Press, las autoridades castrenses anunciaron: “Numerosos terroristas han sido neutralizados e importantes materiales han sido destruidos” durante la operación, sin identificar explícitamente a la facción responsable de las bases atacadas. Los bombardeos impactaron en ubicaciones situadas en un bosque: una base al este de Kolondiéba y otra al sureste de Wakoro, en el área de Bougouni, áreas señaladas por su importancia estratégica en la red de abastecimiento de combustible.

De acuerdo con Europa Press, las operaciones de protección se enmarcan en la campaña militar que el gobierno maliense impulsa para limitar la expansión yihadista, una amenaza que se ha extendido hasta las proximidades de la capital. A pesar de los esfuerzos militares sostenidos por el Estado desde hace años, el JNIM ha mantenido la presión mediante bloqueos y ataques. En septiembre, esta organización impidió la entrada de combustibles desde países fronterizos, endureciendo el cerco económico y logístico sobre Bamako con el propósito de aumentar la presión sobre la junta militar que lidera el país. Además del asedio al abastecimiento energético, Europa Press consignó que el grupo yihadista ha reivindicado ataques contra convoyes escoltados por el ejército y perpetrado decenas de emboscadas en diferentes regiones de Malí.

El mismo comunicado recoge un mensaje del Estado General del Ejército, que expresó reconocimiento hacia el trabajo de las fuerzas desplegadas en el terreno, alentando a mantener la “proactividad” ante el desafío yihadista. Estos elogios se producen en un contexto marcado por la inseguridad persistente y los riesgos operativos para los efectivos militares involucrados en el resguardo de infraestructuras críticas y rutas de suministro.

Malí está gobernado actualmente por una junta militar que accedió al poder mediante dos golpes de Estado ejecutados en agosto de 2020 y mayo de 2021, ambos liderados por Assimi Goita, quien actúa como presidente de transición. Bajo este liderazgo, el país ha estrechado vínculos con Rusia y ha tomado distancia tanto de Francia como de antiguos aliados occidentales, lo que Europa Press describe como un cambio relevante en la política exterior y los equilibrios de cooperación militar en la región.

El conflicto entre las autoridades malienses y los grupos armados ligados a Al Qaeda refleja una dinámica prolongada de enfrentamientos, obstrucción de bienes esenciales y ataques a la población y la infraestructura, que persisten pese a las frecuentes operaciones militares. En este escenario, la protección de los convoyes de combustible resulta esencial para mitigar el impacto del bloqueo y mantener la funcionalidad de la capital, en un país donde los recursos energéticos constituyen un objetivo operativo para los insurgentes, según destaca Europa Press.

El informe del Ejército difundido en redes sociales evita precisar la cantidad exacta de combatientes abatidos o el volumen de armamento destruido durante los bombardeos. Tampoco identifica la composición o afiliación de los presuntos terroristas atacados, aunque el contexto indica la implicación de facciones asociadas al JNIM. Europa Press señala que, durante las últimas semanas, la filial de Al Qaeda se ha atribuido varios asaltos directos a convoyes de carburante, lo que evidencia una estrategia definida de aislar a Bamako y desgastar a las autoridades a través de la presión operativa sobre las líneas logísticas.

Los antecedentes de estas acciones se enmarcan en una escalada de violencia que ha alcanzado distintas regiones del país, generando restricciones en el suministro interno y dificultades crecientes para la población. Las fuerzas armadas, según el relato difundido por Europa Press, han intensificado los bombardeos y las operaciones de apoyo aéreo para evitar la consolidación de los enclaves yihadistas y restablecer los canales de abastecimiento.

De acuerdo con Europa Press, los esfuerzos estatales por garantizar rutas seguras para el transporte de bienes esenciales refuerzan la utilidad del poder aéreo como herramienta de contención temporal ante la movilidad de los grupos armados. No obstante, el reporte de las autoridades militares omite detalles acerca del impacto civil o daños colaterales producidos durante las operaciones, así como información sobre eventuales bajas propias.

A lo largo de este periodo de tensión, los golpes de Estado y la reorientación diplomática del gobierno transitorio han condicionado las alianzas internacionales y los mecanismos de cooperación en materia de seguridad. Europa Press remarca que el giro hacia una mayor proximidad con Rusia forma parte de una tendencia regional en la que distintos gobiernos buscan nuevas alternativas ante la retirada o reducción del apoyo de potencias occidentales, frente al avance yihadista en la región del Sahel.

El control sobre el suministro de combustible y la protección de los convoyes continúan siendo elementos centrales dentro de la estrategia de defensa de la actual administración, que intenta evitar el colapso logístico de la capital y retener la capacidad operativa de sus fuerzas. Los bombardeos recientes constituyen una de las respuestas visibles ante los bloqueos yihadistas, mientras el escenario de inestabilidad persiste y la amenaza a la seguridad nacional se extiende a nuevas áreas del país, según el seguimiento realizado por Europa Press.