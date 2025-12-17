Los Mossos desalojan el asentamiento del antiguo instituto B9 de Badalona (Barcelona)

El dispositivo policial atrajo a numerosos ciudadanos, que se congregaron en las inmediaciones para observar la intervención y el despliegue de los agentes. Según informó la autoridad local, cerca de un centenar de personas se acercaron a la línea policial a primera hora de la mañana, mientras los Mossos d'Esquadra procedían a ejecutar el desalojo del antiguo instituto B9 situado en Badalona, Barcelona, utilizado como asentamiento por decenas de personas.

El operativo policial comenzó a las 8 de la mañana de este miércoles, de acuerdo con lo publicado por el medio. El procedimiento se emprendió tras una resolución judicial dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo número 11 de Barcelona, con fecha del 12 de diciembre, que autorizó al Ayuntamiento de Badalona a recuperar este inmueble. Tal como detalló la fuente, la ejecución de esta orden judicial respondió a una petición expresa del consistorio local, que había solicitado la intervención para restituir la titularidad municipal de la propiedad.

Según consignó el medio, el antiguo instituto B9 había sido transformado en un asentamiento ocupado por diversas personas, lo que motivó la preocupación del Ayuntamiento por el uso y el estado del recinto. La resolución del tribunal permitió organizar el desalojo mediante la presencia de efectivos de los Mossos d'Esquadra, quienes cumplieron la directiva judicial en coordinación con la administración local.

La concentración de ciudadanos en la zona reflejó el interés y la expectación social generados por el dispositivo realizado por los Mossos. Diversos testigos acudieron al lugar para seguir el desarrollo de los acontecimientos y presenciar la intervención de las fuerzas de seguridad en el proceso de recuperación de este inmueble público. Según la información proporcionada, el contingente policial mantuvo un dispositivo que garantizara la seguridad en los accesos y la actuación conforme a la orden judicial.

El procedimiento permitió al Ayuntamiento de Badalona disponer nuevamente de un espacio cuya ocupación irregular había suscitado preocupación en el ámbito municipal y judicial desde meses atrás. Según detalló el medio, la ejecución de la orden judicial implicó el desalojo de las personas que residían en el antiguo instituto, cuyas circunstancias de permanencia fueron objeto de análisis por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información publicada, la presencia de los Mossos d'Esquadra y la asistencia de numerosos ciudadanos remarcaron la dimensión pública del conflicto referente a la ocupación del inmueble. Los hechos se enmarcan en iniciativas de diversas administraciones para gestionar el uso de edificaciones públicas y responder a situaciones de ocupación, así como a demandas vecinales y judiciales en el contexto urbano de Badalona.