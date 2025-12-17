Los altavoces Orbital de SPC llevan la música a cualquier parte con autonomía de hasta 24 horas e iluminación envolvente

El modelo más compacto de la gama Orbital, conocido como Spark, permite disfrutar de hasta 24 horas de autonomía en la reproducción de música, audiolibros o pódcast. El fabricante español SPC, de acuerdo con una nota de prensa recogida por el medio especializado, ha lanzado tres nuevos altavoces portátiles: Orbital Storm, Orbital Glow y Orbital Spark, cada uno enfocado a distintos entornos y necesidades relacionadas con la música portátil.

Según detalla SPC, los tres dispositivos comparten un diseño cilíndrico que facilita su traslado y manejo, así como resistencia a salpicaduras de agua, lo que favorece su uso en diversas actividades al aire libre. Además, todos cuentan con iluminación LED envolvente, que proporciona un elemento visual añadido durante la reproducción. La autonomía se presenta como un elemento clave en estos dispositivos, con una duración máxima de 24 horas dependiendo del modelo seleccionado.

La propuesta de mayor potencia, el Orbital Storm, se ha posicionado como el altavoz adecuado para celebraciones y fiestas exteriores. Este modelo, que tiene un precio de 59,90 euros, entrega una potencia sonora de 60 vatios mediante grandes membranas, lo que lo convierte en uno de los más robustos de la familia. Según informó SPC, Storm es capaz de reproducir hasta 350 canciones de manera continua durante un máximo de 20 horas. Sus opciones de conectividad incluyen Bluetooth 5.3 con un alcance de diez metros, puerto USB, entrada de tarjeta microSD de hasta 64 GB y una entrada de audio-in, lo que facilita su integración con diferentes fuentes de sonido y soportes.

El modelo Glow, valorado en 39,90 euros, ofrece una potencia intermedia de 25 vatios con doble membrana específica para fortalecer las frecuencias bajas. Orientado a acompañar a los usuarios durante momentos de ocio y desconexión diaria, Glow incorpora conexiones Bluetooth 5.3, entradas USB, microSD hasta 32 GB y puerto Jack 3,5 mm, cubriendo así diversas formas de conexión al dispositivo. Su autonomía también alcanza las 20 horas, en línea con la duración estimada para actividades prolongadas sin necesidad de recarga.

El Spark, el altavoz más ligero y económico (29,90 euros), se distingue por una potencia de 15 vatios, pensada para quienes buscan portabilidad y autonomía prioritaria. Según consignó SPC, Spark puede operar hasta 24 horas de forma ininterrumpida antes de requerir carga, y permite la reproducción tanto de archivos almacenados en memorias externas —a través de USB y microSD de hasta 32 GB— como mediante la conexión Bluetooth 5.3 o cable Jack 3,5 mm.

La familia de altavoces Orbital se dirige a públicos diversos, adaptando su tamaño y potencia según las situaciones: desde fiestas con el Storm, pasando por el uso cotidiano con Glow, hasta el máximo ahorro de espacio y batería con Spark. En lo relativo a la conectividad, todos los modelos incluyen Bluetooth versión 5.3, lo que les otorga una cobertura inalámbrica de hasta diez metros, además de la posibilidad de reproducir música a través de dispositivos USB y tarjetas microSD compatibles, o mediante cable físico. El medio ha destacado que la autonomía máxima se traduce en varias horas de uso ininterrumpido para actividades personales o grupales, e iluminación ambiental que acompaña la experiencia.

Según remarcó SPC en la comunicación difundida y referenciada por medios especializados, los altavoces Orbital han sido diseñados para ofrecer versatilidad en escenarios tanto internos como externos, aprovechando su resistencia a pequeñas exposiciones de agua y la diversidad de formatos que soportan. El objetivo de la marca radica en facilitar el acceso a la música y contenidos digitales, sumando elementos visuales y opciones de conexión con diferentes dispositivos de almacenamiento.