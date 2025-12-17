Agencias

La UE levanta sanciones económicas a Kosovo tras la "pacífica" transferencia de poder tras elecciones locales

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha informado este miércoles de que la Unión Europea está levantando las sanciones económicas sobre Kosovo tras la "pacífica" transferencia de poder en el norte después de las recientes elecciones locales.

"Me complace anunciar que, gracias a esto, estamos avanzando para levantar las medidas relativas a Kosovo", ha señalado, al indicar que Bruselas está programando 216 millones de ayuda financiera y tiene la intención de liberar 205 millones adicionales a principios del próximo año.

La presidenta kosovar, Vjosa Osmani, ha agradecido a Von der Leyen y a los aliados que hayan reconocido "el arduo trabajo que Kosovo ha realizado, cumpliendo todos los criterios e impulsando reformas significativas".

Así, ha sostenido que Pristina "mantiene su firme compromiso con la vía europea", por lo que ha prometido seguir "trabajando estrechamente con los socios europeos para garantizar que el próximo capítulo de esta vía traiga consigo la tan esperada noticia del estatus de candidato".

Osmani había solicitado el levantamiento completo de las medidas contra Kosovo en la cumbre de líderes europeos y los Balcanes, que ha servido de antesala a la cita de jefes de Estado y de Gobierno europeos, en la que han abordado la adhesión al bloque.

La UE adoptó medidas temporales contra Pristina, incluida la suspensión de visitas de alto nivel y la congelación de la cooperación financiera, por la falta de avances para desescalar la tensión en los municipios del norte, de mayoría serbia.

