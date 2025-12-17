Heridos más de diez palestinos por el impacto de un mortero en Gaza que Israel achaca a un error

Las autoridades gazatíes han documentado el hallazgo de cientos de cadáveres en las zonas de la Franja de Gaza de las que se han retirado fuerzas israelíes en el contexto del alto el fuego implementado hace semanas. Según informó el diario palestino Filastin, los equipos de rescate han recuperado 634 cuerpos entre los escombros y en las calles, en regiones que hasta hace poco no eran accesibles para los servicios de emergencia debido al riesgo derivado de la presencia militar y los enfrentamientos recientes. Este dato se suma a una situación de emergencia sanitaria que acumula decenas de miles de muertos y heridos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza el 7 de octubre de 2023.

De acuerdo con Filastin, el Ministerio de Sanidad gazatí señaló que estas tareas se desarrollan durante la vigencia del alto el fuego iniciado el 10 de octubre, aunque todavía existen víctimas bajo los escombros y cuerpos en espacios urbanos de difícil acceso. El mismo medio reportó que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no logran llegar a todos los sitios donde residen personas atrapadas o fallecidas, lo que impide una contabilización completa e inmediata de los afectados por el conflicto. Además, las autoridades sanitarias locales cifran en 70.668 los fallecidos y en 171.152 los heridos desde el comienzo de la campaña militar, estadísticas sujetas a revisión diaria conforme avanzan las operaciones de rescate y la recuperación de restos humanos.

En el incidente de mayor relevancia reciente, Filastin registró el impacto de un proyectil de mortero en una zona urbana de la ciudad de Gaza este miércoles, un hecho que ha dejado once personas heridas, varias de ellas en estado grave. Si bien existe información parcial en algunos medios de comunicación acerca de un posible fallecimiento producto de este ataque, las fuentes oficiales no han confirmado muertes hasta el momento. El mismo medio remarcó que este episodio ocurre dentro de un periodo en que rige una suspensión de hostilidades pactada entre Israel y Hamás, en virtud de un acuerdo promovido por Estados Unidos como parte de las primeras etapas de una propuesta que busca reducir la violencia en la Franja.

Desde que entró en vigor el alto el fuego, los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de Gaza refieren un aumento de 394 víctimas fatales y 1.075 heridos. Estos números incluyen tanto los fallecimientos derivados de nuevos ataques como los cuerpos que se han recuperado de escombros en áreas donde previamente habían operado fuerzas militares israelíes, precisó Filastin. Los representantes locales manifestaron que estas cifras siguen en aumento ante la dificultad de acceder a todos los sitios afectados y advirtieron que aún no se ha determinado la magnitud total de las víctimas.

En cuanto a las causas del último ataque, el Ejército de Israel publicó un comunicado en el que atribuye la detonación del mortero a un "error durante el disparo". El portavoz militar indicó que el proyectil fue lanzado durante una operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la denominada "línea amarilla", espacio en el que las autoridades militares israelíes ordenaron el repliegue tras haberse alcanzado el alto el fuego con Hamás en octubre. "El mortero disparado durante la operación erró en su objetivo", aclaró el comunicado divulgado por el ejército, que también reconoció estar al tanto de las denuncias sobre víctimas civiles y se comprometió a iniciar una investigación formal sobre los hechos.

El Ministerio de Sanidad de Gaza, citado por Filastin, precisó además que en las 24 horas previas al más reciente informe oficial se registraron un fallecimiento y un herido adicionales, reflejo del saldo acumulativo que las autoridades locales continúan actualizando conforme las misiones de rescate acceden a espacios antes restringidos. En su cuenta de Telegram, el ministerio advirtió sobre el riesgo de que la cifra de víctimas siga en aumento, dado que persisten numerosos casos de personas atrapadas o no localizadas en zonas de difícil tránsito para los equipos médicos y de emergencia.

De acuerdo con Filastin, la entrada de los equipos de rescate a áreas donde las tropas israelíes han reducido su presencia contribuye no solo a la actualización de los registros oficiales, sino a la extensión temporal del balance final de muertos y heridos, debido a que nuevas búsquedas proporcionan información recabada sobre el terreno. Estas circunstancias hacen que el saldo provisional de la ofensiva, declarado por el Ministerio de Sanidad gazatí, experimente constantes modificaciones a medida que se accede a nuevos sectores donde la población ha resultado afectada por el conflicto.

La tregua acordada entre Israel y Hamás, según Filastin, pretendía definir una reducción significativa de la violencia y facilitar el acceso humanitario, aunque los incidentes armados como el reciente impacto del mortero hacen visible la persistencia de situaciones de riesgo para los civiles. El cumplimiento efectivo del alto el fuego está bajo observación de la comunidad internacional, que ha reiterado llamados a mantener operativos los mecanismos de verificación y asegurar la protección del personal médico y de emergencia.

Tanto las fuentes periodísticas palestinas como los servicios humanitarios locales, reportó Filastin, describen una situación en que la inseguridad y las dificultades logísticas complican las labores de atención y la recuperación de las víctimas. La inseguridad afecta la capacidad de evacuación y tratamiento de los heridos, así como la recolección formal de cuerpos y la identificación de fallecidos en sectores afectados por los combates y bombardeos.

Filastin y diversas agencias humanitarias insisten en la urgencia de que se permitan y faciliten los desplazamientos de las brigadas de emergencia, con el objetivo de responder de manera adecuada a las necesidades de la población civil. Mientras tanto, las cifras oficiales continúan en aumento y la actualización de las mismas depende del progreso que realicen los equipos en campo, enfrentando condiciones extremadamente complejas tanto por el estado de la infraestructura como por la persistencia de episodios armados aun durante el periodo de alto el fuego pactado.