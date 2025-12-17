Guterres aborda con Maduro "las tensiones actuales en la región" y pide moderación en aras de la estabilidad

Durante la conversación telefónica sostenida entre el secretario general de la ONU, António Guterres, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, este último denunció, como parte de su intervención, episodios que incluyeron el asalto a un buque cargado con petróleo bajo contratos legales, hecho que enmarcó como un ejemplo del patrón de presión internacional ejercido sobre su país. Según consignó Europa Press, el gobierno de Venezuela enmarca este tipo de incidentes dentro de una estrategia que define como “asedio político, diplomático y económico” dirigida desde Washington, e interpreta tales acciones como amenazas directas a la estabilidad energética y estratégica no solo de la nación sudamericana, sino también de la región.

Europa Press detalló que Maduro trasladó a Guterres su inquietud por el efecto que las declaraciones recientes y las medidas adoptadas por la administración estadounidense pueden ejercer sobre la paz en América Latina. El jefe de Estado venezolano apuntó particularmente contra las palabras del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien sostuvo públicamente que los recursos energéticos, las riquezas naturales y partes del territorio venezolano pertenecían a Estados Unidos. La administración de Caracas interpreta esto, según reseñó Europa Press, como una actitud de carácter colonial, rechazando que figuras oficiales estadounidenses hayan secundado este tipo de declaraciones. Maduro denunció “una campaña de amenazas militares, manipulación informativa y hechos que denominó como ‘piratería moderna’”, en referencia a episodios como el incautamiento del buque petrolero.

En ese contexto, la conversación con António Guterres se centró en las tensiones que atraviesa la región y el riesgo de que la situación escale a una mayor confrontación. Europa Press especificó que Guterres instó a Venezuela y al resto de los países involucrados a respetar estrictamente el derecho internacional y las disposiciones establecidas en la Carta de las Naciones Unidas. El secretario general subrayó que todos los Estados miembros deben actuar con moderación y evitar contribuir a la escalada del conflicto, advirtiendo sobre la necesidad de preservar la estabilidad regional para prevenir incidentes que podrían tener consecuencias para la seguridad en el continente.

La reacción del Ministerio de Exteriores de Venezuela, citada por Europa Press, indicó que Maduro solicitó a las Naciones Unidas una respuesta clara y el rechazo oficial ante las declaraciones de Trump, planteando que esas afirmaciones constituyen una amenaza directa para la soberanía venezolana y suponen una transgresión a los principios del derecho internacional. El gobierno de Caracas enfatizó que, más allá del impacto inmediato, las medidas estadounidenses, particularmente la decisión de declarar al gobierno venezolano como “organización terrorista” y la imposición de un embargo sobre la flota petrolera nacional, representan un desafío al multilateralismo y ponen en riesgo la paz regional por la dimensión energética de Venezuela en el mapa latinoamericano.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, Maduro reiteró durante el diálogo con Guterres el interés de Venezuela en seguir una política exterior guiada por el respeto, el diálogo y la diplomacia para resolver controversias. El presidente calificó la aproximación de Estados Unidos como una “diplomacia de barbarie”, argumentando que tales prácticas no guardan relación con los estándares de convivencia internacionalmente aceptados. El mandatario exhortó a la ONU, según la cobertura de Europa Press, a asumir un rol activo en la protección del sistema multilateral y el respeto entre las naciones.

El comunicado difundido por la oficina de António Guterres, citado por Europa Press, reiteró la posición de Naciones Unidas. Guterres hizo hincapié en que el derecho internacional y la moderación en la conducta de los Estados resultan imprescindibles para la contención de las tensiones y la prevención de crisis que puedan tener derivaciones desestabilizadoras para América Latina. Planteó que el compromiso con soluciones pacíficas y mecanismos de diálogo constituye el eje central de la respuesta de la organización ante disputas internacionales.

En el marco de las recientes medidas estadounidenses, Caracas interpreta que la declaración de su gobierno como “organización terrorista” y el bloqueo a sus operaciones petroleras se inscriben en una serie de acciones de presión cuyo objetivo sería debilitar su capacidad de relacionamiento internacional y entorpecer el desarrollo económico del país. Europa Press informó que las autoridades venezolanas visualizan estas políticas no solo como una escalada en el enfrentamiento bilateral, sino como un elemento que podría impactar de manera negativa en la estabilidad de toda la zona.

Tanto el Ministerio de Exteriores de Venezuela como la Presidencia insisten en que la postura de Estados Unidos vulnera los marcos fundamentales del derecho internacional, reclamando respaldo por parte de la comunidad internacional para garantizar la soberanía nacional ante situaciones que consideran intervencionistas. Europa Press reportó que el pedido de Maduro, orientado a obtener una respuesta del sistema ONU y sus órganos multilaterales, busca canalizar por la vía diplomática la gestión de las discrepancias, priorizando soluciones pacíficas y el respeto a los compromisos adquiridos en instrumentos internacionales.

António Guterres concluyó la comunicación reafirmando el respaldo de la ONU a las vías pacíficas y la mediación como fundamento para el manejo de conflictos. El secretario general, según el medio Europa Press, puntualizó que el organismo internacional tiene el compromiso de trabajar junto con los Estados miembros para evitar una escalada y posibilitar que los canales diplomáticos prevalezcan frente a los riesgos de crisis mayores en la región.