El nuevo nuncio del Vaticano presenta mañana sus cartas credenciales al Rey

El nuevo nuncio del Vaticano en España, monseñor Piero Pioppo, presentará este jueves cartas credenciales al Rey Felipe VI en la tradicional ceremonia en el Palacio Real con la que los nuevos embajadores cumplen con el trámite final para poder representar oficialmente a su país en España.

Monseñor Pioppo será el primero en acudir al Palacio Real, conforme a la ceremonia que se ha mantenido prácticamente inalterada desde el siglo XVIII, para presentar al monarca la carta que acredita como el representante de la Santa Sede.

Tras él, cumplirán con el trámite los nuevos embajadores de Noruega, Lars Andersen; de Luxemburgo, Elisabeth Cardoso Jordao; de Lituania, Tomas Irnius; de Brasil, Luiz Alberto Figueiredo, y de Irlanda, Brian Joseph Glynn.

Esta será la última ceremonia de este tipo que albergará el Palacio Real este año. Como marca la tradición, los embajadores son recibidos por el Rey, quien suele estar acompañado por el ministro de Asuntos Exteriores de turno o en su defecto por otro alto cargo de su Ministerio, y, tras recibir su carta credencial, mantiene un breve encuentro con ellos.

Los seis nuevos embajadores que presenten sus cartas credenciales al monarca podrán asistir ya en enero a la tradicional recepción al cuerpo diplomático acreditado en España que ofrece cada año el Rey en este mismo escenario.

