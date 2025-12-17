El Ibex 35 abre con un alza del 0,3% y se acerca a los 17.000 puntos

El Ibex 35 ha iniciado la sesión bursátil de este miércoles con una subida del 0,31%, lo que le ha permitido acercarse a la cota psicológica de los 17.000 puntos, al situarse en los 16.974,6 hacia las 9.00 horas.

En este contexto, los inversores aguardan la reunión del Banco Central Europeo (BCE) que se celebrará mañana.

En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronunciará esta noche en horario de máxima audiencia un discurso a la nación, para hacer balance de su gestión a pocos días de cumplir un año en la Casa Blanca, en una oportunidad para defender su agenda en medio del rechazo hacia su estrategia económica en las encuestas.

Bajo el paraguas empresarial español, BBVA ha adoptado la decisión irrevocable de amortizar anticipadamente una emisión verde de participaciones preferentes eventualmente convertibles ('CoCos') en acciones ordinarias por un importe nominal conjunto de 1.000 millones de euros.

Por otro lado, S&P Global Ratings ha mejorado la calificación crediticia de Grifols como emisor de 'B+' a 'BB-', con perspectiva estable, y ha elevado también la nota de su deuda sénior no garantizada a 'B'.

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Mapfre (+1%), CaixaBank (+0,94%), Unicaja Banco (+0,89%) y Banco Santander (+0,75%).

Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Telefónica (-0,81%) y Amadeus (-0,35%).

Las principales Bolsas europeas también abrían también la jornada en positivo, con alzas del 0,8% en Londres, del 0,5% en Milán, del 0,2% en Fráncfort y del 0,1% en París.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 1,37%, hasta situarse en los 59,73 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ascenso del 1,4% que lo llevaba a alcanzar los 55,92 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1707 'billetes verdes', en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,265%.