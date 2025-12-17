Agencias

El Consejo Electoral de Honduras pide un recuento "voto por voto" para poner fin a la crisis tras los comicios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras ha pedido el recuento "voto por voto" de las actas supuestamente fraudulentas que se han registrado durante las elecciones presidenciales que tuvieron lugar hace ya más de dos semanas en el país y poder dar finalmente un resultado oficial que perfile al ganador.

A pesar de las acusaciones sobre un presunto fraude en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales (TREP), el portavoz del CNE, Marlon Ochoa, ha indicado que existe la "urgencia de avanzar" en el recuento de 19.167 actas, de las cuales 16.839 presentan supuestamente "inconsistencias".

Según ha explicado, se habría registrado un mayor número de votos que los registrados en realidad en el sistema biométrico, por lo que "las sumas no coinciden o hacen falta firmas" que no aparecen. "La confianza en el sistema electoral no se puede construir a cuentagotas a la espera de acuerdos de las cúpulas especialistas en alterar actas electorales", ha lamentado.

Por ello, ha advertido de las posibles consecuencias de agregar al escrutinio especial "solo 553 actas", a las que se sumarán 1.081 asignadas del día anterior, según indica en un comunicado.

Además, ha afirmado que la medida "no garantizará que se conozca la voluntad popular del pueblo hondureño, lo que puede llevar a un falso ganador" de los comicios celebrados el pasado 30 de noviembre.

Desde el CNE han denunciado supuestas medidas para limitar la revisión de las actas en cuestión, lo que pone en peligro la transparencia y el proceso electoral en su conjunto. "El CNE no debe permitir que se roben las elecciones", ha apuntado Ochoa.

Los datos oficiales publicados hasta la fecha sitúan al candidato ultraderechista Nasry Asfura (Partido Nacional) con un 40,52 por ciento por delante del conservador Salvador Nasralla (Partido Liberal, 39,20 por ciento), una vez realizado el 99,4 por ciento del escrutinio.

