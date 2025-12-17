EEUU y México intercambiarán más inteligencia para prevenir ataques con drones en la frontera

Estados Unidos y México han anunciado este martes un compromiso para ampliar su colaboración en cuanto a extradiciones e incautaciones y para "mejorar el intercambio de inteligencia" ante ataques con drones en la frontera que los separa, en el marco de una reunión previa entre múltiples agencias de ambos países que también ha versado sobre el tráfico de fentanilo.

"Ambas naciones se han comprometido a mejorar el intercambio de inteligencia y conectar plataformas analíticas para prevenir y responder a los ataques con drones en la frontera", ha anunciado el Departamento de Estado estadounidense en un comunicado en su web, donde ha señalado que también han acordado "profundizar y agilizar la colaboración en materia de extradiciones, decomiso de activos e investigaciones de robo de combustible".

Asimismo, las delegaciones de hasta seis agencias gubernamentales enviadas por Washington y Ciudad de México han coincidido en "intensificar los esfuerzos conjuntos para desmantelar las organizaciones terroristas extranjeras y otros grupos criminales, interrumpir las fuentes de ingresos ilícitos y contrarrestar las amenazas emergentes", según lo afirmado por la cartera dirigida por Marco Rubio.

El encuentro ha sido la segunda reunión del denominado Grupo de Implementación de Seguridad, que, de acuerdo a Estados Unidos, "está implementando medidas decisivas contra las instituciones financieras y las personas cómplices en la fabricación, distribución y venta de fentanilo", "objetivo principal" de este marco de colaboración bilateral.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana también se ha referido al encuentro, que se llevó a cabo el pasado jueves, y ha añadido entre los principales temas abordados el tráfico de armas.

Asimismo, "México reiteró que la cooperación en materia de seguridad se sustenta en los principios de respeto a la soberanía y a la integridad territorial, confianza mutua, cooperación sin subordinación y responsabilidad compartida".

Estas palabras han llegado en la misma jornada en la que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha defendido que la soberanía del país "no está en discusión", en respuesta al alcance que puede tener la decisión de Estados Unidos de declarar al fentanilo como "arma de destrucción masiva" y las recientes amenazas de atacar a los cárteles de la droga.