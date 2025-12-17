David Rodríguez, a la huída al preguntarle por el supuesto ultimátum a Anabel Pantoja

Anabel Pantoja estaría viviendo una situación límite en su familia tras el ultimátum que su pareja, David Rodríguez, le hubiese hecho de cara a las próximas Navidades. Tal y como desvelaba Luis Pliego, director de la revista Lecturas, el fisioterapeuta le hubiese pedido no pasar Nochebuena con su madre, Merchi.

"Hasta ahora hablábamos de una relación tensa pero ahora ya podíamos hablar de una hostilidad abierta", aseguraba Pliego este martes desde el plató de 'El tiempo justo', desvelando así la delicada situación en la que se encuentra la sobrinísima.

Este miércoles, el joven se ha dejado ver ante las cámaras de Europa Press en exclusiva cuando llegaba a su puesto de trabajo y ha sido preguntado por esta información que sitúa a Anabel en una posición complicada respecto a su familia.

Lejos de confirmar lo que parece ser un secreto a voces, el fisioterapeuta ha salido a la huida al ser preguntado por esta información. Al escuchar el nombre de Merchi, David aceleraba el ritmo del patinete en el que iba subido y evitaba así responder sobre ello.