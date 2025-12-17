'Cholo' Simeone: "Muy contento por Musso porque viene trabajando muy bien"

El entrenador Diego Pablo Simeone expresó dudas respecto al segundo penalti señalado a favor del Atlético Baleares, una situación que, junto al desarrollo de dos penales durante el encuentro, permitió que el equipo local se acercara en el marcador y obligara al Atlético de Madrid a fortalecer su defensa para sostener la ventaja. Según informó EFE, Simeone puso en relieve la importancia de ciertos jugadores menos habituales en la alineación, así como la actuación del arquero argentino Juan Musso, en la clasificación de su equipo a la siguiente ronda de la Copa del Rey MAPFRE, tras vencer por 2-3 al CD Atlético Baleares en el Estadio Balear.

Durante la conferencia de prensa posterior al choque, Simeone valoró el rendimiento colectivo del plantel rojiblanco y dedicó una mención especial a futbolistas como Javi Galán, Carlos Martín, Raspadori, Almada y Robin Le Normand. El técnico, según publicó EFE, argumentó que estos jugadores respondieron al compromiso y mostraron la actitud requerida para afrontar los desafíos de un torneo eliminatorio, contribuyendo al avance del equipo madrileño en la competición.

El medio EFE detalló que, para Simeone, la figura de Juan Musso resultó decisiva en el desarrollo del partido. El técnico destacó cómo el arquero argentino supo aprovechar su oportunidad, luego de aguardar su momento en el equipo, y logró intervenir con eficacia en al menos dos o tres jugadas claras que generó el Atlético Baleares, sobre todo en balones detenidos y acciones de contragolpe que pusieron a prueba la solidez de la defensa visitante.

Simeone explicó, según consignó la misma fuente, que el control inicial del encuentro correspondió al Atlético de Madrid, que alcanzó una ventaja de 0-2 hasta el minuto 25. Sin embargo, el gol del descuento del Baleares modificó el desarrollo, y en la segunda mitad el anfitrión dispuso de opciones relevantes para igualar. El técnico repasó los pasajes de zozobra en el marcador, en especial tras la conversión del 1-3 y la incidencia de las penas máximas, que llevaron a que el conjunto madrileño tuviera que extremar los recaudos defensivos para evitar el empate.

Acerca de la ofensiva, Simeone recordó que la resolución de los partidos depende en gran medida de materializar las ocasiones generadas. Según lo recogido por EFE, el técnico argumentó que la calidad de los jugadores incrementa las posibilidades de concretar, haciendo referencia a la importancia de no desperdiciar oportunidades en torneos de eliminación directa.

El técnico resaltó que el Atlético Baleares supo competir en el partido y no se mostró sorprendido por el rendimiento del rival, considerando que había eliminado en la fase anterior al Espanyol, un club que compite regularmente en la Liga española. Este antecedente llevó a que desde el cuerpo técnico del Atlético de Madrid se tomara en serio la dificultad del cruce, enfatizando la dificultad de cualquier eliminatoria de Copa.

En el análisis individual, Simeone volvió a subrayar la labor de Antoine Griezmann, autor de los dos primeros goles del Atlético. Según relató EFE, el entrenador consideró que este tipo de actuaciones fortalecen la confianza y el ánimo del delantero francés, quien, además de anotar, cumplió un trabajo táctico durante los noventa minutos y fue clave para asegurar la clasificación a octavos de final.

EFE reportó igualmente que la solidez mostrada por el arquero Musso y la eficacia de Griezmann fueron los elementos diferenciadores en un encuentro donde el Atlético debió gestionar los momentos de presión, especialmente ante las aproximaciones y jugadas a balón parado del rival. El entrenador explicó que, a pesar de que los locales pusieron en aprietos al conjunto madrileño, el equipo mantuvo la compostura y el control del juego, salvo en los minutos finales, en los que la intensidad ofensiva disminuyó.

En el capítulo de incidencias, el medio recogió la preocupación expresada por Simeone respecto a la lesión sufrida por Clément Lenglet durante el partido. El técnico evitó realizar una evaluación preliminar sobre el alcance del problema y señaló que aguardarán los resultados de los estudios médicos para conocer la gravedad de la situación física del defensor francés, lo que genera interrogantes sobre su disponibilidad para el próximo compromiso.

La gestión del plantel bajo presión, el protagonismo de los relevos y las intervenciones del portero argentino fueron elementos que, según el propio entrenador y tal como publicó EFE, determinaron el curso del partido y el desenlace a favor del Atlético de Madrid. Simeone insistió en que la contundencia del equipo madrileño en las áreas influyó directamente en el resultado y permitió asegurar el paso a la siguiente ronda frente a un adversario que exhibió competitividad y capacidad para generar peligro.

Para concluir su aparición ante los medios, el técnico hizo énfasis en la capacidad de adaptación de los jugadores con menos minutos habituales, factor que identificó como fundamental para la gestión del grupo en este tipo de formatos de competencia. Simeone atribuyó el avance en la Copa a la cohesión de la plantilla y reiteró, según reportó EFE, que la justicia en el fútbol muchas veces se define por aprovechar las ocasiones en ambas áreas.