Pau Cubarsí: "El Guadalajara ha hecho un trabajo espectacular, pero yo creo que nos lo hemos merecido"

Pau Cubarsí subrayó la importancia de mantener la intensidad y la ambición durante toda la eliminatoria para superar a un adversario competitivo en Copa del Rey. El defensor del FC Barcelona llegó a su partido número cien con el primer equipo en la victoria por 0-2 frente al Deportivo Guadalajara, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final disputado en el Estadio Pedro Escartín. Según informó Movistar Plus+, Cubarsí enfatizó que este tipo de compromisos exige igualar el esfuerzo y la motivación del rival, sin caer en exceso de confianza respecto a la teórica superioridad del equipo.

El medio Movistar Plus+ detalló que el zaguero catalán celebró especialmente haber alcanzado la cifra de cien partidos oficiales con la camiseta azulgrana. Recordó que su debut se produjo precisamente en la Copa del Rey, y describió el momento como un logro que le llena de satisfacción, reafirmando su vínculo con el club al que calificó como el club de su vida. Cubarsí expresó su voluntad de continuar sumando presencias y asumiendo nuevos desafíos en futuras ediciones del torneo.

Al analizar el desarrollo del partido, Cubarsí elogió el desempeño del Deportivo Guadalajara. Consideró que el equipo local complicó el avance del Barcelona con una actuación destacada, pese al resultado adverso final. “El Guadalajara ha hecho un trabajo espectacular, pero yo creo que nos lo hemos merecido”, afirmó el central, en declaraciones recogidas por Movistar Plus+. Cubarsí insistió en que el mérito del triunfo radicó tanto en el esfuerzo y la determinación mostrados por el Barcelona como en la capacidad de igualar la energía e intensidad que propusieron los jugadores del equipo rival.

De acuerdo con lo consignado por Movistar Plus+, Cubarsí advirtió sobre la dificultad que presentan los primeros cruces de la Copa del Rey. Explicó que muchos partidos pueden resultar engañosos, porque aunque en la previa el Barcelona parte como favorito, la dinámica real obliga a desplegar la máxima concentración y no confiarse. “Estos partidos son engañosos. Parece que seamos muy superiores, pero no, porque ellos salen con todas las fuerzas y nosotros tenemos que salir igual, con la misma ambición y mentalidad para ganar”, aseveró Cubarsí. El jugador insistió en la necesidad de responder con la misma determinación en cada tramo del encuentro, sin dar margen a la relajación.

Uno de los puntos analizados por el defensor fue el cambio de ritmo experimentado por el equipo culé tras el descanso. Tal como publicó Movistar Plus+, Cubarsí apuntó que durante el segundo tiempo el Barça logró imprimir mayor velocidad en su juego y generar más oportunidades de gol, elementos que resultaron determinantes para desestabilizar la estructura defensiva del Guadalajara. “En la segunda parte yo creo que hemos tenido mucho más ritmo y hemos creado más ocasiones”, expresó el jugador, quien destacó de esa forma el peso táctico de los ajustes introducidos tras el entretiempo.

De acuerdo con Movistar Plus+, Cubarsí identificó también el desgaste físico sufrido por el conjunto local como un factor que facilitó la labor ofensiva del Barcelona durante la segunda mitad. El futbolista explicó que una de las estrategias consistió en mover el balón con rapidez de un lado a otro para provocar la fatiga entre los rivales y aprovechar eventuales espacios. “En un bloque bajo tienes que moverlos de lado a lado bastante rápido para cansarlos. Creo que también, cuando han pasado los minutos, sí que hemos tenido más velocidad y ellos también se han ido cansando. Yo creo que ahí ha sido el punto clave”, detalló el defensa a Movistar Plus+, profundizando en el plan de juego aplicado frente a la resistencia planteada por el Deportivo Guadalajara.

El análisis de Cubarsí incluyó también una reflexión sobre la exigencia constante de este tipo de eliminatorias. Resaltó que afrontar la Copa del Rey impone la necesidad de mantener la concentración y la solidez durante los 90 minutos, ya que cualquier distracción puede complicar la clasificación a la siguiente ronda. Según puntualizó Movistar Plus+, el central insistió en valorar la dificultad inherente al torneo y la importancia de permanecer enfocado desde el inicio hasta el pitido final para asegurar el avance.

Al concluir el encuentro, Cubarsí manifestó la emoción que le provocó alcanzar su partido cien defendiendo los colores del FC Barcelona, y renovó su objetivo de seguir creciendo como futbolista dentro del club. Expresó su deseo de seguir acumulando partidos y estableciendo nuevas metas en el certamen copero. Así, la jornada quedó marcada tanto por el triunfo y el pase a octavos de final como por el registro individual conseguido por el defensor dentro del primer equipo azulgrana, de acuerdo con la información difundida por Movistar Plus+.