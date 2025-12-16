Agencias

Mueren al menos siete personas tras un derrumbe en una mina en Zimbabue

Al menos siete personas han muerto a causa de un derrumbe registrado en una mina en los alrededores de la ciudad de Chegutu, situada en el centro de Zimbabue, si bien los trabajos de búsqueda y rescate continúan activos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Los equipos de rescate han logrado hasta ahora sacar siete cadáveres de la mina, donde trabajaban mineros artesanales, mientras que otras dos personas han sido rescatadas con vida, tal y como ha recogido el diario zimbabuense 'The Herald'.

Fuentes del Ministerio de Minas han subrayado que la investigación preliminar apunta a un derrumbe en la boca de la mina a causa de prácticas inseguras que habrían afectado a la inestabilidad de la zona, si bien por ahora no se ha determinado la causa concreta del suceso.

