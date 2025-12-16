Agencias

Maduro asegura que EEUU va a "amarrar las manos" a quienes quieren una "guerra del petróleo" en el continente

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que los estadounidenses van a "amarrar las manos a los locos que quieren una guerra" en el continente sudamericano, en medio de las tensiones con Washington, que este mismo martes ha efectuado nuevos ataques contra tres embarcaciones en aguas del Pacífico matando a ocho personas.

"Sé que el pueblo de Estados Unidos le va a amarrar las manos a los locos guerreristas que quieren imponer una guerra por petróleo en Suramérica", ha declarado durante su programa retransmitido en la cadena estatal VTV.

El mandatario ha afirmado confiar en la "seriedad" de líderes sindicatos y movimientos políticos y religiosos del país norteamericano que comprenden "la gravedad de las amenazas militares" de la Administración de Donald Trump.

"Muchos líderes políticos, muchos, muchos, y líderes de opinión tienen conciencia plena del valor de la paz en América y del valor de respetar a Venezuela como país ejemplar, país que respeta a Estados Unidos, al Derecho Internacional y país pacífico y pacifista", ha defendido después de remarcar que conoce "muy bien Estados Unidos", país al que "quiero bastante también".

Este mismo martes de madrugada, el Mando Sur del Ejército estadounidense ha matado a ocho personas que viajaban a bordo de tres embarcaciones distintas en aguas del Pacífico oriental. Como viene siendo habitual, el Pentágono ha asegurado que se trataba de "narcotraficantes". Con este ataque, ya son 95 las víctimas mortales y 26 las "narcolanchas" destruidas por Washington desde septiembre.

