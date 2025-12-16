Las Policías de España y Colombia lanzan la campaña "#NoNacíParaEsto para prevenir la trata de mujeres colombianas

Las Policías de España y Colombia y la asociación Amar Dragoste ha lanzado la campaña "#NoNacíParaEsto" para prevenir la trata y explotación sexual de mujeres colombianas. Con esta iniciativa se pretende dar visibilidad a la trata y explotación sexual de mujeres, especialmente colombianas, en España, y prevenir posibles casos, así como detectar y amparar a mujeres que ya se encuentran en contextos de explotación sexual para que puedan reportar su situación y ser atendidas de manera integral.

Las víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual precedentes de Colombia supusieron en 2024 el 44,45% del total. Colombia es el primer país en número de víctimas identificadas en España en trata sexual, trata laboral, explotación sexual y explotación laboral.

La idea central de la campaña se centra en que detrás de cada mujer explotada sexualmente hay una historia que no eligió o una niña que no soñaba con esto para su futuro. La propuesta presenta una campaña informativa y preventiva bajo el lema principal "No nací para esto", acompañada de la frase "Ninguna niña sueña con ser explotada". Este mensaje resume el enfoque de la acción: alertar a las mujeres colombianas sobre los riesgos de caer en redes de trata de personas con fines de explotación sexual, especialmente a través de ofertas laborales falsas o engañosas.

La Policía Nacional cuenta con la línea telefónica 900105090 y el correo trata@policia.es para facilitar la colaboración ciudadana y la denuncia de este tipo de delitos, que si se desea sería anónima y confidencial, no quedando reflejada la llamada en la factura telefónica. Dicho servicio funciona 24/7 y es atendido por profesionales de la BCTSH-UCRIF. Además, Amar Dragoste pone también a disposición su línea de atención 24 horas para mujeres en situación de prostitución o riesgo a través del teléfono +34 615 430 452 y del correo electrónico contacto@amardragoste.org. La Policía Nacional de Colombia, por su parte, dispone de la cuenta de correo dijin.gisef-tra@policia.gov.co y el teléfono +57 320 302 9679 para recibir información de casos por el delito trata de personas.

Con más de 15 años de experiencia, Amar Dragoste es una asociación española que trabaja por la libertad de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, prostitución y violencia sexual. Su modelo de atención integral incluye recursos residenciales protegidos, unidades móviles de detección, programas de prevención, inserción sociolaboral, así como atención psicológica y jurídica.

La entidas social ha querido participar activamente en esta campaña preventiva, con la que se pretende, por una parte, hacer ver a las potenciales víctimas en Colombia que las organizaciones criminales utilizan con frecuencia falsas ofertas de empleo, aprovechándose de sus sueños de alcanzar una vida mejor para, finalmente, comerciar con ellas y explotarlas. También se pretende mostrar a los hombres que demandan y compran prostitución en España la realidad que hay detrás de muchas personas cuyos cuerpos están siendo explotados sexualmente en contextos de prostitución.

Según una investigación de Amar Dragoste que analiza 50 casos judicializados de trata con fines de explotación sexual de mujeres colombianas en los últimos cinco años, el 71% fueron explotadas en pisos clandestinos en España.

CAPTACIÓN Y EXPLOTACIÓN

Desde que en 2015 dejara de requerirse visado a los ciudadanos colombianos para su entrada en España, las organizaciones criminales han aumentado su presión sobre las jóvenes que desean buscar un futuro mejor en España, como la niña que protagoniza la campaña.

Las prometedoras ofertas de empleo -finalmente fraudulentas-, abusando de la situación de necesidad de muchas jóvenes colombianas, terminan convirtiéndose en explotación en España y, cada vez más, en el resto de Europa. En este sentido España es país de destino y de tránsito.

En 2024 se ha identificado a 1.972 nacionales colombianos en situación de riesgo -en su mayoría mujeres. Otros 1.509 en centros de trabajo en los que ha habido previos episodios de explotación laboral. Estas cifras suponen un incremento del 357% desde 2016, año posterior a la retirada del visado. En el acumulado de los últimos diez años, se ha identificado formalmente como víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual a 2.085 ciudadanas colombianas, con un incremento exponencial desde la pandemia.