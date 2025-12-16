La Mesa del Turismo pide que las mutuas revisen bajas laborales de más de 15 días para frenar el absentismo

La Mesa del Turismo ha propuesto que las bajas laborales sean revisadas a los 15 días por un médico de la mutua contratado por la empresa con el objetivo de combatir el "escándalo" del absentismo en el sector, práctica que supone "165.000 ausencias diarias".

Así lo ha planteado este martes su presidente, Juan Molas, destacando que esta medida permitiría "descargar de trabajo a la sanidad pública" ante la falta de médicos, y "dar mayor rigor al control de las bajas".

Sobre la discrepancia que pueda generar la relación entre la mutua a favor de la empresa y no del empleado, Molas se ha mostrado tajante en que "el médico de la mutua no está a favor de la empresa", porque se estaría "ofendiendo a su deontología profesional".

Además, en su intervención ha calificado de "escándalo" la práctica del absentismo, denunciando que es un problema que "amenaza a la capacidad del sector para mantener su posición de liderazgo".

A su juicio, otros asuntos señalados que perjudican también al sector son el reconocimiento social de las profesiones turísticas y la retención de talento.

"No puede ser que trabajar en turismo constituya un menosprecio, por lo que hemos de esforzarnos para prestigiar el empleo turístico y que los jóvenes comprendan que en este sector tienen una oportunidad de carrera profesional válida y satisfactoria", ha apuntado el presidente de la Mesa.

PREOCUPA LA COMPETENCIA DE LOS EMIRATOS Y ARABIA SAUDÍ

A pesar de las favorables proyecciones del sector turístico español, que rozará los 100 millones de turistas en 2025 y en 2026 se espera una continuidad de los buenos datos, la Mesa ha advertido de que el sector debe mantenerse vigilante ante la creciente competencia de destinos que ganan cuota en el Mediterráneo, como Grecia, Chipre, Turquía, Croacia, Montenegro o Albania.

"Todos ellos están registrando fuertes incrementos de demanda turística y ofrecen una capacidad hotelera en expansión, comercializada a precios significativamente por debajo de la oferta español", ha añadido el presidente.

En este contexto, Molas ha mostrado también su preocupación por la competencia de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. En relación a este último país, ha apuntado que su previsión para 2040 es alcanzar los 200 millones de turistas internacionales, poniendo el foco en que la mitad de esta meta irá dirigida al mercado europeo, mientras que la otra parte restante será en Asia.

Otros destinos o regiones en alza a tener en cuenta son el sudeste asiático, Tailandia, Japón o Marruecos.