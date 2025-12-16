IU avisa de que el acuerdo UE-Mercosur "arruinará a miles de explotaciones y vaciará" el mundo rural

El coordinador general de IU Andalucía y diputado nacional, Toni Valero, ha advertido este martes de que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur "va a arruinar a miles de explotaciones y a vaciar aún más el mundo rural".

En un audio, Valero ha denunciado que la cláusula de salvaguardia que debate este martes el Parlamento Europeo "es puro maquillaje político diseñada para no activarse nunca", ya que exige "demostrar un perjuicio grave con criterios vagos, umbrales inalcanzables y una carga jurídica imposible para los agricultores".

Ha recalcado que el acuerdo con Mercosur es una "amenaza directa para la agricultura y la ganadería social y profesional": "Va a arruinar a miles de explotaciones y a vaciar aún más el mundo rural, porque es un acuerdo a la medida de las grandes multinacionales y de la industria centroeuropea y se hace a costa del sector primario".

Según Toni Valero, "para taparlo, la Comisión Europea presenta una supuesta cláusula de salvaguardia, que no sirve para nada": "Es una cláusula diseñada para no activarse nunca, ya que exige demostrar un perjuicio grave con criterios vagos, umbrales inalcanzables y una carga jurídica imposible para los agricultores".

Ha añadido que "no frena la avalancha de importaciones de carne, azúcar o maíz producidos con normas mucho más laxas; no evita la caída de precios, y no protege a las rentas agrarias", sino que es "puro maquillaje político para justificar un mal acuerdo para la agricultura y ganadería europeas".

Ha augurado que el impacto "será especialmente duro" en España, ya que sectores como el vacuno, el avícola, el azúcar o el maíz, "ya muy tensionados, sufrirán una competencia directa con productos importados a bajo coste y sin las mismas exigencias sanitarias, ambientales o de bienestar animal", lo que "golpeará de lleno a la agricultura social y profesional, a la ganadería extensiva, al empleo rural y a la cohesión territorial".