Desarticulada una célula terrorista vinculada a Estado Islámico en el noroeste de Siria

La operación de seguridad en la provincia de Idlib cobró impulso tras una emboscada cerca de Maaret al Numan que resultó en la muerte de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad, episodio que motivó una intensificación de las acciones contra redes yihadistas en el noroeste de Siria. Según detalló la prensa oficial siria, la intervención concluyó con la detención de ocho sospechosos y el fallecimiento del presunto cabecilla extremista vinculado a Estado Islámico, junto con el decomiso de explosivos y armamento que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, se hallaban destinados a ataques inminentes en diversas localidades de la región.

De acuerdo con la información reunida y publicada por medios estatales de Siria, el operativo se estructuró en dos fases: una primera etapa consistió en el arresto inicial de varias personas, tras lo cual las autoridades obtuvieron durante los interrogatorios datos decisivos que permitieron ubicar y capturar al resto de los integrantes de la célula. Entre el material incautado figuraban cinturones explosivos, armas automáticas, silenciadores y proyectiles, elementos que, según el Ministerio del Interior sirio citado por la prensa oficial, correspondían a los preparativos para una serie de acciones armadas en zonas estratégicas.

El reporte de los medios estatales vinculó a los apresados con tres ataques específicos: el asalto contra una patrulla militar en Maaret al Numan que dejó víctimas mortales; una ofensiva armada contra personal del Ministerio de Defensa en Saraqib; y un atentado dirigido a funcionarios de aduanas en la localidad de Zarba, en la provincia de Alepo. Las confesiones de los detenidos, replicadas por los órganos de comunicación oficiales, habrían confirmado su papel en esos incidentes recientes.

Según publicó la prensa oficial, el operativo de Idlib se enmarca en una respuesta del gobierno ante un repunte de actividades de células asociadas al Estado Islámico, organización que previamente se atribuyó la autoría del ataque a la patrulla militar en las proximidades del sur de Idlib. La ofensiva de las fuerzas de seguridad forma parte de una estrategia más amplia que incorpora el refuerzo de controles y patrullas en rutas principales, infraestructuras públicas clave y zonas pobladas en la región norte y noroeste del país, considerada un corredor estratégico tanto por autoridades como por los grupos armados.

En el contexto de seguridad regional, el impacto de las redes yihadistas también se ha sentido en otras áreas de Siria. Según información aportada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y citada por los medios sirios, una emboscada en la gobernación de Homs fue atribuida al Estado Islámico, resultando en la muerte de dos soldados estadounidenses y un civil, lo que refleja el alcance de estos grupos en distintos frentes.

El Ministerio del Interior sirio, siguiendo las publicaciones de la prensa estatal, confirmó que los sospechosos arrestados deberán afrontar procesos judiciales por su supuesta implicación en los ataques investigados. Adicionalmente, la cartera de Interior remarcó la necesidad de mantener la presión sobre las células yihadistas como parte de un plan de seguridad que se adaptará ante posibles incrementos en la violencia, e indicó una coordinación más intensa entre distintas agencias para salvaguardar tanto a la población como a infraestructuras vitales.

Las autoridades enfatizaron, según reportó la prensa oficial, que la ofensiva desplegada incluye el fortalecimiento de investigaciones orientadas a identificar nuevas redes subversivas, el seguimiento de rutas potencialmente empleadas por grupos armados y la continuación de acciones preventivas para impedir la planificación y ejecución de atentados. En declaraciones recogidas por medios estatales, voceros gubernamentales subrayaron el propósito de persistir en la persecución de formaciones extremistas y expresaron el compromiso de seguir implementando medidas de contención frente a la amenaza que suponen tanto el Estado Islámico como otras organizaciones presentes en Siria.