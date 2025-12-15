Miran (Fed) cree que la "inflación fantasma" está manteniendo los tipos "demasiado altos"

Durante su intervención en la Universidad de Columbia, Stephen Miran, actual gobernador de la Reserva Federal estadounidense, anunció que mantendrá su cargo hasta que la institución nombre un nuevo sucesor al terminar su mandato el 31 de enero, tras la salida de Adriana Kugler. Según informó Europa Press, Miran defendió la necesidad de revisar el actual método que emplea la Reserva Federal para medir la inflación, planteando que ciertos componentes incluidos en el cálculo oficial estarían elevando artificialmente las cifras y, con ello, manteniendo los tipos de interés a niveles elevados.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Miran propuso excluir del índice de precios de gasto de consumo personal (PCE, por sus siglas en inglés) los costes asociados a la gestión de carteras y el factor vivienda, componentes que, a su parecer, distorsionan el indicador e incrementan su valor final. En sus estimaciones citadas por el medio, la tasa de inflación correspondiente al mes de septiembre, que el cálculo oficial situaba en 2,8%, descendería hasta 2,6% al remover los costes relacionados con el asesoramiento financiero. Además, la cifra reduciría su valor incluso por debajo de 2,3% si se suprimiera también el componente de vivienda, lo que pondría la presión inflacionaria dentro del umbral objetivo de estabilidad del 2%.

Miran bautizó esta situación como “inflación fantasma”, refiriéndose al efecto de incluir ciertos elementos, en particular los honorarios por asesoramiento de cartera, en la medición de la inflación y su repercusión sobre la decisión de mantener los tipos de interés elevados. El gobernador consideró que estos ajustes técnicos demostrarían que la inflación real se encuentra más cerca del rango deseado por la Reserva Federal y argumentó que “la exclusión de estos componentes pondría las cifras dentro del rango ruido previsto para el objetivo de estabilidad del dos por ciento”, citando datos técnicos consultados por Europa Press.

En su discurso, recogido por Europa Press, Miran subrayó que la selección de los componentes a considerar en el cálculo de la inflación está alineada con la metodología de otros subíndices ya empleados por la propia Reserva Federal, los cuales desestiman aún más elementos de precios que el ajuste propuesto. Resaltó que su enfoque sigue criterios estadísticos y no una preferencia particular por favorecer una rebaja rápida de los tipos, respondiendo así a las críticas sobre presunto sesgo con la selección de datos a favor de posiciones “dovish”.

A diferencia de la tendencia marcada por la mayoría del comité de la Fed, Miran defendió una reducción de tasas de interés mayor a la habitual. Según publicó Europa Press, durante la última reunión, fue el único miembro en abogar por un recorte de 50 puntos básicos, frente a los movimientos de 25 puntos básicos defendidos por otros dos gobernadores nominados por Donald Trump, Michelle Bowman y Christopher Waller. El resto del consejo mostró posturas divididas y algunos miembros, como Jeffrey Schmid, presidente de la Fed de Kansas City, y Austan Goolsbee, de la Fed de Chicago, manifestaron en informes citados por Europa Press su preferencia por sostener los tipos sin cambios, dadas las dudas sobre la trayectoria futura de la inflación.

Europa Press detalló que la intervención de Miran reavivó la discusión sobre cómo la definición técnica de la inflación impacta directamente en la toma de decisiones de política monetaria. Según el medio, la propuesta del gobernador evidenció las divergencias internas que existen en la institución sobre la interpretación de los datos y la velocidad con la que deben implementarse los recortes en las tasas. En especial, la insistencia de Miran en que los componentes “fantasma” generan una imagen inflacionaria más severa de la real subraya la importancia del debate técnico en la política económica.

La intervención, según destacó Europa Press, se produjo en un clima de división dentro de la Reserva Federal, donde el debate sobre la velocidad y magnitud del ajuste en las tasas se mantiene abierto y polarizado entre miembros que sostienen la necesidad de mayor cautela y quienes, como Miran, impulsan recortes más acentuados y veloces en un intento por responder a los datos que arrojan una inflación restringida por factores metodológicos más que por presiones económicas reales.

El medio detalló que Miran asumió responsabilidades en el consejo de la Reserva Federal después de la dimisión de Adriana Kugler, recogiendo desafíos que incluyen el manejo de la política monetaria en un escenario de persistente debate inflacionario. Según consignó Europa Press, la postura del gobernador se enmarca en un contexto donde las decisiones técnicas respecto a la selección de elementos en la medición inflacionaria pueden influir de forma decisiva en el rumbo de la economía nacional y en las estrategias de intervención del banco central.