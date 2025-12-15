La CEDEAO sancionará a Guinea-Bisáu si no restaura el orden constitucional tras el golpe

Lagos, 15 dic (EFE).- La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) amenazó con imponer sanciones a Guinea-Bisáu si no restaura el orden constitucional, tras el golpe de Estado que dieron los militare el pasado mes.

La CEDEAO hizo esa advertencia en la 68ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno del bloque celebrada este domingo en Abuya, capital de Nigeria, según un comunicado conjunto de la cumbre emitido a última hora de ese día.

"En caso de incumplimiento (...), la autoridad impondrá sanciones específicas a las personas o grupos de personas que obstruyan el proceso de transición o que obstruyan el proceso de retorno del país al orden constitucional", señala el comunicado, leído ante los periodistas por el presidente de la Comisión (secretariado) de la CEDEAO, Omar Alieu Touray.

El comunicado -subrayó Touray- indica que "las sanciones están sobre la mesa y se aplicarán a cualquier institución o persona que contribuya o trabaje en contra de los esfuerzos por devolver el país al orden constitucional".

La cumbre se celebró justo una semana después de que un grupo de militares intentara dar en Benín un golpe de Estado, frustrado con la ayuda militar de la vecina Nigeria y que hizo que la CEDEAO ordenara el despliegue de tropas para apoyar al Gobierno del presidente beninés, Patrice Talon.

La asonada de Benín tuvo lugar después de que los militares dieran el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado exitoso en otro país de África occidental, Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero.

Los militares tomaron el poder antes del anuncio, al día siguiente, de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre, en las que Embaló buscaba la reelección.

El 27 de noviembre, el general Horta N'ta, exjefe del Estado Mayor de Embaló, fue nombrado como “presidente de transición” por un año.

Sin embargo, Touray afirmó que la CEDEAO rechaza el programa de transición de la cúpula militar y ha autorizado a la misión militar del bloque en Guinea-Bisáu a proteger a los líderes políticos y las instituciones nacionales.

El jefe de Estado de Sierra Leona y presidente de turno del bloque regional, Julius Maada Bio, advirtió este domingo, en la apertura de la cumbre, de un auge del golpismo que amenaza la estabilidad de la África occidental.

"El resurgimiento de cambios inconstitucionales de gobierno que atentan contra nuestra estabilidad regional socava los derechos de nuestros ciudadanos y debilita nuestro futuro colectivo", subrayó el mandatario.

Bio enfatizó que "la inestabilidad en Guinea-Bisáu y el intento de golpe de Estado en Benín nos recuerdan que la democracia requiere vigilancia constante y una acción basada en principios".

En noviembre, la CEDEAO ya suspendió a Guinea-Bisáu de todos sus órganos de decisión por el golpe de Estado "hasta que se restablezca el orden constitucional pleno y efectivo en el país", un paso que también dio la Unión Africana (UA).

El bloque está compuesto por doce países tras la salida el pasado enero de Burkina Faso, Níger y Malí, países gobernados por juntas militares que llegaron al poder con golpes de Estado en los últimos años y han creado la Alianza de Estados del Sahel. EFE

(foto)