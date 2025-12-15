Agencias

Hallado muerto en su casa de Los Ángeles el cineasta Rob Reiner y su mujer

El director de cine Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, han aparecido muertos este domingo en su residencia de Brentwood, Los Ángeles, Estados Unidos, un suceso que la Policía está investigando como un aparente homicidio.

"Con profundo dolor anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos desconsolados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil", ha anunciado un portavoz de la familia en un comunicado recogido por la cadena de televisión estadounidense CNN.

El suceso ha tenido lugar poco antes de las 15.38 horas (hora local), cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles ha recibido el aviso de una emergencia médica en el bloque 200 de la Avenida South Chadbourd y ha encontrado muertos al director y productor, de 78 años, y a su esposa, de 68.

Está al frente de la investigación la División de Robos y Homicidios del Departamento de Policía de la ciudad californiana, que ha indicado que hasta el momento "no estamos buscando a nadie como sospechoso ni de ninguna manera". "Vamos a tratar de hablar con todos los familiares que podamos para llegar a los hechos de esta investigación", ha afirmado en rueda de prensa el subjefe del cuerpo policial, Alan Hamilton.

Un portavoz del organismo ha declarado además a la revista Vanity Fair que lo que se está investigando es "un aparente homicidio".

El cineasta nacido en 1947 en el Bronx, en Nueva York, saltó a la fama en los años 70. Ha sido nominado al premio Óscar por la producción de "Algunos hombres buenos" y ha dirigido películas tan conocidas como "Cuando Harry conoció a Sally" o "La princesa prometida".

