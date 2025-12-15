El lateral del Athletic Club Yuri Berchiche sufre una lesión muscular

El lateral izquierdo del Athletic Club Yuri Berchiche sufrió una lesión en la musculatura isquiosural de su pierna derecha en el partido de LaLiga EA Sports que disputaron los rojiblancos en Balaídos ante el RC Celta este domingo (2-0), y será baja para los dos duelos que restan en lo que queda de 2025.

Yuri Berchiche, que tuvo que ser sustituido por Adama Boiro en el minuto 51 del choque liguero ante el RC Celta, sufre "una lesión en la musculatura isquisural de su pierna derecha", según confirmaron los servicios médicos del Athletic Club este lunes.

Yuri será baja para el duelo copero del próximo jueves ante el Ourense, así como para el de Liga del próximo lunes frente al RCD Espanyol en San Mamés. Así, el de Zarauz no volverá a los terrenos de juego hasta el próximo 2026.

Baja muy importante, sobre todo de cara al partido de Liga, ya que Ernesto Valverde sólo podrá contar con un central de la primera plantilla, Aitor Paredes, después de que Dani Vivian viera la quinta amarilla ante el RC Celta, y Aymeric Laporte, Unai Eguiluz, y el propio Yuri, que puede ocupar también eje de la zaga, se encuentren lesionados.