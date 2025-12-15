AV. Rafael Louzán: "Creo que hemos hecho un buen trabajo, el fútbol español vuelve a ser un equipo unido"

La idea de que el fútbol español vuelva a ser visualizado como un equipo cohesionado tras un periodo de zozobra fue uno de los ejes del mensaje de Rafael Louzán en la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), cuando al aproximarse el aniversario de su llegada a la presidencia, el dirigente resaltó los avances en cohesión interna y en la relación con los diversos actores de este deporte. Según informó la RFEF y detalló el propio Louzán ante la asamblea, la institución cumple un año de su nueva gestión desde el 16 de diciembre de 2024, tiempo en el que, según su presidente, se han promovido el diálogo y la responsabilidad compartida.

De acuerdo con las declaraciones del presidente, difundidas por la RFEF, la activa política de apertura de la institución hacia todos los integrantes del ecosistema futbolístico ha marcado esta etapa. Louzán recordó que al asumir solicitó “confianza, unión, trabajo y un cierto margen” para reconstruir la institución y recuperar tiempo perdido. Frente a los asistentes a la Asamblea, afirmó: “Vinimos para hacer, no para estar, para afrontar los problemas y cambiar las cosas y creo que hemos hecho un buen trabajo, pero ahora os corresponde a vosotros la valoración”. El medio recogió también que Louzán atribuyó el fortalecimiento de la “unión en el fútbol” a una gestión centrada en consensos y trabajo común.

Una de las afirmaciones que más destacó el dirigente hace referencia a la redefinición del papel de la federación como espacio de encuentro para el fútbol nacional. Según detalló la RFEF, Louzán mencionó: “En esta casa del fútbol español, hoy y desde hace un año, entran todos, y, sobre todo, la sociedad en general cree en nosotros. Somos uno, somos la casa de todos los actores del fútbol a la que se entra para hablar, dirimir discrepancias y para llegar a consensos y acuerdos”. Con estas palabras, el presidente insistió en la importancia del consenso y el diálogo directo en contraposición a métodos del pasado, como la comunicación a través de burofaxes o la remisión de disputas a instancias judiciales.

El discurso de Louzán recogido por la RFEF enfatizó que la idea de unión no supone eliminar el disenso, sino gestionar las diferencias dentro de un marco de respeto y trabajo común. “Unión no es estar de acuerdo en todo, entiendo la unión en el fútbol como lealtad, responsabilidad y trabajo conjunto por el bien de nuestro deporte. Sólo podemos avanzar desde la palabra y el diálogo entre instituciones. Hemos abierto nuestras puertas a todos y hemos salido a conversar con todos”, puntualizó.

El presidente también utilizó su intervención para remarcar un giro en la gestión respecto a las etapas previas, en las que la Federación mantenía relaciones más tensas o formales con otras instituciones claves para el desarrollo del fútbol en España. Según publicó la RFEF, Louzán señaló expresamente el fin de una etapa caracterizada por la prevalencia de comunicaciones formales estrictas y la judicialización de los conflictos: “Acabó el tiempo en el que esta casa se comunicaba con otras instituciones claves para el fútbol español a través de burofaxes o denuncias en el juzgado”.

Louzán expresó también que la meta fundamental de su mandato consiste en dotar a la RFEF de una mayor capacidad de interlocución y una estructura interna más sólida. Planteó que los resultados concretos de su gestión solo podrán ser valorados con el tiempo, pero expresó su percepción de que se han sentado las bases para la mejora continua: “He repetido durante este año que venimos para hacer cosas, el tiempo dirá si lo hacemos bien o mal, pero por el momento creo que hemos sentado las bases para mejorar nuestro fútbol”. Así, el discurso recogido y divulgado por la RFEF se enfocó en el balance de un primer año de gestión, con la reivindicación del consenso, la apertura institucional y la responsabilidad como rasgos distintivos del periodo.

Durante su intervención, Louzán subrayó que la confianza de la sociedad ha sido recuperada en este periodo, remarcando que la Federación funciona actualmente como una “casa común”, abierta a jugadores, técnicos, árbitros y demás participantes del fútbol español. La nueva dirección, según el presidente, pone en el centro la búsqueda de acuerdos y el tratamiento de discrepancias desde los espacios de conversación internos, dejando a un lado los cauces judiciales en favor de procedimientos dialogados.

El medio reprodujo parte del clima de la Asamblea, en la que tanto la directiva como los asambleístas resaltaron los cambios institucionales y la nueva dinámica abierta por la actual gestión. Los discursos pusieron sobre la mesa la reivindicación de una federación caracterizada por la diversidad de voces y la disposición al compromiso. Finalmente, la primera parte del mandato de Rafael Louzán quedó marcada, según recogió la RFEF y tal como expuso el propio presidente, por el esfuerzo orientado a fortalecer los mecanismos de consenso y la responsabilidad compartida en la gobernanza del fútbol español.