Aumentan a 37 los muertos por las inundaciones en el oeste de Marruecos

Las autoridades de Marruecos han informado este lunes de que la cifra de muertos por las inundaciones registradas en la ciudad de Safí, en el oeste del país, ha ascendido a 37, mientras que 14 personas han resultado heridas y se encuentran recibiendo tratamiento.

Fuentes médicas han indicado en declaraciones a la agencia marroquí MAP que los heridos están ingresados en el Hospital Universitario Mohamed V, dos de los cuales continúan en cuidados intensivos.

Los servicios de rescate y de protección civil siguen adelante con las operaciones de búsqueda y rescate sobre el terreno para prestar ayuda a las comunidades afectadas.

Las autoridades de Safí han subrayado la importancia de reforzar la vigilancia y adoptar medidas de prevención, por lo que ha instado a la población a seguir las informaciones oficiales y respetar las directrices de seguridad ante las malas condiciones meteorológicas.

