Machado afirma que para conseguir la "libertad" en Venezuela hace falta la "fuerza"

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha llamado a la comunidad internacional a que multiplique la presión" sobre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro y, sin expresarse sobre una hipotética operación militar estadounidense en suelo venezolano, ha estimado que "para mantener la libertad y alcanzarla, se necesita fuerza" porque "lo contrario sería la paz de los muertos".

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense CBS, Machado ha abordado las últimas amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la posibilidad de extender a tierra sus operaciones militares contra el narcotráfico en Venezuela. A este respecto, Machado ha asegurado que la oposición venezolana no está en lo más mínimo relacionada en esta cuestión.

"Ni estamos involucrados, ni nos involucraremos, en las políticas de seguridad nacional de otra nación", ha indicado la líder opositora, que esta semana ha recibido el galardón en Oslo (Noruega) tras abandonar su país.

En cualquier caso, Machado ha estimado que la posibilidad de una "guerra civil" en Venezuela está fuera de todo debate porque la sociedad venezolana "es la más cohesionada de la región y me atrevería del mundo".

La líder de oposición ha descrito al Gobierno de Maduro como un régimen delictivo que ha transformado al país en "un refugio para el crimen internacional y las actividades terroristas, empezando por Rusia, Irán, Cuba, Hezbolá, Hamás, la guerrilla colombiana, los cárteles de la droga que operan libremente y en colaboración con Maduro y su régimen".

"Como toda estructura criminal, sufre cuando se interrumpen los flujos de sus actividades delictivas", ha remachado en una declaración de respaldo a las operaciones norteamericanas. "Era fundamental aplicar la ley, y lo llevamos pidiendo durante años, y por fin está sucediendo. Por eso creo que el régimen tiene los días contados", ha indicado.

Preguntada sobre si estaría dispuesta a aceptar una invasión estadounidense, Machado ha respondido que aceptará "cada vez más presión para que Maduro comprenda que tiene que irse, que su tiempo se ha agotado".

"Insistiré en algo que he dicho varias veces: este no es un cambio de régimen convencional. No se puede comparar con otros casos, como en países de Oriente Próximo, donde hubo elecciones. El cambio de régimen goza del mandato del 70 por ciento de la población", ha estimado, "y lo que necesitamos es apoyo para hacer cumplir esa decisión".

UNA TRANSICIÓN NEGOCIADA

Al mismo tiempo, Machado ha pedido que se emprendan contra Maduro "todas las acciones legales a través de la aplicación de la ley, no solo de Estados Unidos, sino también de otros países del Caribe, Latinoamérica y Europa que bloquean aún más las actividades ilegales del régimen".

El objetivo de ello es el de "aumentar el coste" que representaría para Maduro "permanecer en el poder por la fuerza" porque "una vez que se llega a un punto en que el precio de permanecer en el poder es mayor que el precio de dejarlo, el régimen se desmoronará", momento en el que Machado contempla la apertura de una "transición negociada".

La opositora, sin embargo, no descarta el escenario de que "actores del chavismo" intenten boicotear esa negociación por lo que ve necesario "acciones eficaces para aislar y neutralizar esas amenazas". Para ello, Machado ha indicado que la oposición está "identificando militares que "podrían apoyar una transición a la democracia y al nuevo gobierno".

"Creemos que más del 80% de nuestras fuerzas armadas se unirían y apoyarían el movimiento democrático una vez que la transición esté en marcha", ha indicado.