El regreso de la banda mexicana Jumbo: “La atención al corrido tumbado nos salpicó”

Ana Báez

Ciudad de México, 14 dic (EFE).- Para la banda mexicana de rock alternativo Jumbo, el corrido tumbado es un fenómeno musical que ha logrado captar “la atención mundial” en el norte de México. Esta fuerza, aseguran a EFE, está “salpicando” a todos los géneros de esta región del país, donde “están ocurriendo todo tipo de fusiones” y renacimientos, como el de la propia agrupación fundada en 1997.

“Cuando hay un movimiento tan importante que capta la atención mundial, como fue el caso del corrido tumbado, ¿cómo te vas a quejar? De alguna manera termina salpicando a otros géneros”, afirma el bajista de Jumbo, Carlos Castro, conocido como ‘Charly’.

Ese foco de atención, impulsado por artistas como Peso Pluma o Natanael Cano, hoy también beneficia el regreso de Jumbo, nacido en la ciudad de Monterrey (norte) hace casi 30 años y que, después de 11 años, vuelve con su primer álbum inédito y el sencillo ‘Voy a quedarme’, una “carta de amor y de compromiso” a sus seguidores y a las nuevas generaciones que los escucharán por primera vez.

En los noventa, Jumbo, integrado también por Alberto Ramos, Iñigo Razo y el exmiembro Jorge ‘Flip’ Tamez, formó parte de la revolución musical conocida como la Avanzada Regia.

Su álbum debut, ‘Restaurant’ (1999), y otros temas de la escena alternativa de Monterrey, fueron parte fundamental de ese movimiento, al igual que las propuestas de bandas como Zurdok, Plastilina Mosh o Kinky.

Sobre ese pasado efervescente, Castillo sostiene que Jumbo sigue “muy fiel” a lo que eran y a lo que crearon durante aquella época de la Avanzada Regia, aunque enfatiza que eso no los limita ni los ata a quedarse “estacionados en el tiempo”.

“Tenemos que estar en la realidad de 2026 para generar una versión de Jumbo lo más atemporal y fresca posible”, señala el vocalista, quien también destaca el talento del nuevo guitarrista de ascendencia japonesa, Gus Tomizuk, quien se unió al grupo después de la “dura y repentina” salida de ‘Flip’ Tamez.

Castillo confiesa que esta decisión tomada por parte de Tamez les “pegó bien duro”, pero también les sirvió para “empezar de nuevo” y hacer un “borrón y cuenta nueva”.

Aunque admite que, en esta nueva etapa, todavía hay géneros como el corrido tumbado con los que no sienten una “conexión natural” para hacer colaboraciones, y señala que, de hacerlo, sería más por un “encargo obligado”.

Para 2026, Jumbo regresa a lo grande con el anuncio de una nueva gira que incluirá tres conciertos: el 1 de mayo en Monterrey, en el Escenario GNP Seguros; el 16 de mayo en Ciudad de México, en el Teatro Metropólitan; y finalmente el 30 del mismo mes en el Teatro Diana de Guadalajara (oeste).

En la programación de esta gira, en la que escucharán los 11 temas del nuevo disco que se lanza en su totalidad en abril, no aparece el nombre de Estados Unidos, un destino recurrente del grupo norteño.

Sobre ello, los entrevistados comentan que siguen “arreglando el tema de sus visas”.

“Hace 14 años tuvimos un problema cruzando la frontera entre Juárez (Chihuahua) y El Paso (Texas), y a raíz de eso quedó una marca. Entonces, es una lata (molestia)”, sentencia Castillo, refiriéndose a un incidente en el que la banda realizó un espectáculo con visa de turista en lugar de una de trabajo.

A pesar de la cancelación de este documento por parte del gobierno de EE.UU. a varios artistas del norte de México, como Grupo Firme, el líder de la banda confía en que su trabajo contará con el “respaldo” suficiente para poder llegar al país vecino y, en algún momento, a España. EFE.

