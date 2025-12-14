(Crónica) Balaídos celebra la primera victoria liguera del Celta ante el Athletic

El RC Celta ha superado este domingo al Athletic Club (2-0) para sellar su primera victoria liguera en casa y confirmar sus aspiraciones europeas, en una decimosexta jornada de LaLiga EA Sports en la que el Sevilla FC ha goleado al Real Oviedo (4-0), que acabó el encuentro con uno menos, y ha puesto en peligro la continuidad de Luis Carrión.

ABANCA Balaídos vivió una primera mitad sin excesiva historia, con una ocasión con poco peligro de Oihan Sancet para los bilbaínos y otra algo más clara del cuadro vigués, que justo antes del descanso vio cómo Williot Swedberg dejó sentado a Dani Vivian antes de que Aitor Paredes taponase su disparo.

Nada más reanudarse el duelo, el atacante sueco pudo resarcirse; Javi Rueda puso el balón al segundo palo y Swedberg, de cabeza, batió a Unai Simón para desatar la locura en Balaídos. Los acontecimientos se precipitaron: Jones El-Abdellaoui, que acababa de ingresar en el terreno de juego, perdonó el 2-0 y Yuri Berchiche tuvo que abandonar lesionado el terreno de juego.

En el minuto 55, Vivian habilitó a El-Abdellaoui al tratar de quedarse con una pelota filtrada por Rueda -que minutos después se retiraría tras recibir un golpe involuntario con los tacos de su compañero Manu Fernández-, y el marroquí definió a la perfección para hacer su primer gol en LaLiga.

Los de Ernesto Valverde tuvieron la oportunidad de acercarse en el luminoso en el minuto 64 con un penalti de Sergio Carreira sobre Iñaki Williams, pero Nico Williams tiró excesivamente raso y sin fuerza y Ionut Radu adivinó sus intenciones para detener su lanzamiento.

La victoria, segunda consecutiva tras la lograda en el Bernabéu (0-2) y la primera de este curso en la competición doméstica, aúpa al cuadro de Claudio Giráldez a la octava plaza y le deja con 22 puntos, a dos de la sexta plaza. El Athletic, mientras, se queda séptimo con 23 unidades.

En el partido que abrió la jornada dominical, el Sevilla, a pesar de afrontar la cita en el Ramón Sánchez-Pizjuán con hasta diez bajas y plagado de suplentes y jugadores del filial, firmó una plácida victoria frente a un Oviedo que ya acumula nueve jornadas sin vencer, y seis seguidas sin marcar, y que se hunde en la penúltima plaza de la clasificación.

Los nervionenses, que solo habían ganado uno de sus últimos siete encuentros ligueros, se adelantaron a los cuatro minutos con un gol de Akor Adams, que se reivindicó antes de poner rumbo a la Copa África, y antes de la media hora, en el minuto 22, ampliaron su renta gracias a Djibril Sow al cazar un balón suelto tras una acción del nigeriano.

Tras el paso por vestuarios, otra buena jugada colectiva, con Adams dejando la bola de tacón para la llegada de Batista Mendy, acabó en el 3-0 en el minuto 51. Las opciones de los asturianos, que no habían conseguido tirar a puerta, se esfumaron definitivamente con la expulsión de David Carmo, que vio dos amarillas en un minuto (min.82 y 83). Ya en el 89, Chidera Ejuke puso la guinda con el cuarto tanto.

Con este resultado, el Sevilla pone fin a tres fechas seguidas sin ganar y alcanza los 20 puntos, a cuatro de los puestos continentales y cinco sobre el descenso, donde se hunde el cuadro ovetense. Luis Carrión sigue sin conocer la victoria después de 17 partidos en Primera División y el equipo carbayón es penúltimo con 10 unidades, a cinco de la zona de salvación.