Cinco detenidos en Alemania acusados de planear un atentado en un mercadillo de Navidad en Baviera

La Fiscalía de Munich ha informado este sábado de la detención de cinco hombres bajo acusaciones de planear un atentado en un mercadillo navideño en zonas cercanas a la ciudad de Dingolfing, en el sur de estado de Baviera.

Las investigaciones han determinado que el supuesto ataque frustrado tenía motivaciones islamistas y que los detenidos planeaban utilizar un vehículo para perpetrar el atentado.

Para cuatro de los arrestados se emitieron órdenes de detención formales mientras que el quinto fue puesto en prisión preventiva. La Policía ha realizado la operación --liderada por la Oficina Central para la Lucha contra el Extremismo y el Terrorismo-- este viernes y ya han sido puestos a disposición judicial.

Uno de los acusados habría incitado al atentado en un mezquita de la zona llamando a "matar o herir al mayor número posible de personas", según ha confirmado la Fiscalía. Los primeros informes sostienen que tres de ellos habrían mostrado su intención de cometer el acto terrorista y los otros dos les habrían alentado a hacerlo.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, ha subrayado que la operación "demuestra de forma impresionante la capacidad de respuesta y el buen desempeño de nuestras autoridades de seguridad y demuestra que somos capaces de proteger a nuestros ciudadanos", en declaraciones al diario sensacionalista alemán 'Bild'.

"Gracias a la excelente cooperación de nuestras autoridades de seguridad, varios sospechosos pudieron ser arrestados en muy poco tiempo, previniendo así un posible atentado con motivos islamistas en Baviera", ha indicado.