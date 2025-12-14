Belén Cuesta luce vestidazo de Carolina Herrera en la alfombra roja de los Forqué 2025

La alfombra roja de los Premios Forqué en su 31ª edición, celebrada en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid, ha sido un derroche de tendencias que veremos -muy y mucho- en el próximo año. Hay quien se rinde ante las nuevas modas y quienes apuestan por looks desenfadados en un evento de altura con los que cómodamente derrochan elegancia.

Belén Cuesta ha sido una de las más aclamadas en esta alfombra roja. Arrebatadora, la actriz apostó por un vestidazo de Carolina Herrera de tejido red con lentejuelas metalizadas y escote en 'V'.

Las lentejuelas en esta época del año siempre son bienvenidas, pero en este caso el vestido luce un diseño distinto al que estamos acostumbrados repartiendo por todo el diseño sin sobrecargo de estos detalles XXL.

Además, el escote en 'V' aporta longitud al estilismo y la parte ceñida en la zona abdominal y la falda con caída recta estiliza aún más la figura. Un look de 10 que juega también con la falsa transparencia debido al forro interno en color carne que hace que destaque aún más la red brillante con lentejuelas.