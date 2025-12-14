Adelanto del escrutinio electoral en Honduras está siendo "socavado", denuncia consejera

Tegucigalpa, 14 dic (EFE).- Cossette López, una de los tres consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció este domingo que el esfuerzo por adelantar el proceso de escrutinio especial para conocer los resultados de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, "está siendo socavado impunemente".

"El esfuerzo por adelantar el proceso, que nos cuesta lágrimas de sangre y por poco la libertad y la vida, está siendo socavado impunemente y de forma obviamente orquestada, unos desde las instituciones y otros desde sus cuentas en redes sociales, con tranquilidad pasmosa y cinismo social", indicó López en la red social X. EFE

