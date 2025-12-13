Zelenski denuncia ataque ruso con más de 450 drones y 30 misiles contra Ucrania

Berlín, 13 dic (EFE).- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró este sábado que Rusia atacó el país con más de 450 drones suicidas y 30 misiles de distintos tipos la pasada noche, principalmente la región sureña de Odesa, pero también las de Dnipropetrovsk (este) y Cherkasi (centro).

"En total, el enemigo empleó más de 450 drones de ataque y 30 misiles de distintos tipos", denunció el mandatario en un mensaje de Telegram.

El golpe principal volvió a dirigirse contra el sector energético ucraniano, especialmente en el sur y la región de Odesa.

En Odesa, donde al menos cuatro personas resultaron heridas, según el Servicio Estatal de Emergencias (DSNS), el impacto en infraestructuras energéticas interrumpió en varias zonas el suministro de electricidad y de agua.

En total, más de una decena de instalaciones civiles han sido dañadas en todo el país en el ataque ruso, denunció el mandatario.

Miles de familias, dijo, permanecen ahora sin electricidad en las regiones de Kirovogrado (centro), Mykoláiv (sur), Odesa, Sumi (noreste), Járkov (este), Jersón (sur) y Cherníguiv (norte).

Rusia también atacó las regiones de Dnipropetrovsk y Cherkasi.

"Es importante que ahora todos vean lo que está haciendo Rusia. Cada uno de sus actos de terror contra nuestra gente, todos los ataques, demuestran claramente que no se trata de poner fin a la guerra. Siguen queriendo destruir nuestro Estado y causar el mayor dolor posible a nuestra población", lamentó Zelenski.

El jefe de Estado ucraniano volvió a pedir a sus socios el refuerzo de la defensa aérea y de las capacidades del Ejército en el frente, misiles de largo alcance y el aumento de la presión sobre Rusia para que "todos nuestros esfuerzos diplomáticos den resultados".

Moscú, 13 dic (EFE).- Al menos dos personas murieron anoche debido a un ataque ucraniano con drones contra la región rusa de Sarátov, situada a unos 800 kilómetros al sureste de Moscú, según informaron las autoridades locales.

"Dos personas han muerto", informó el gobernador, Román Busarguin, en su canal de Telegram.

El gobernador explicó que en el ataque resultaron dañados varios apartamentos en un edificio de viviendas.

Busarguin no explicó el lugar donde tuvo lugar el siniestro, aunque añadió que también sufrieron desperfectos las cristaleras de una guardería y un ambulatorio.

Prometió a la población que los afectados serán trasladados a refugios temporales y los edificios dañados serán reparados a lo largo del día.

Sarátov, región natal del presidente de la Duma o cámara de diputados y uno de los principales abanderados de la guerra, Viacheslav Volodin, ha sido en los últimos meses objeto de numerosos ataques enemigos, lo que incluye sus refinerías.

Moscú, 13 dic (EFE).- El ejército ruso dice haber liquidado una unidad de mercenarios colombianos durante combates en la región fronteriza ucraniana de Járkov, donde Rusia intenta crear una franja de seguridad, informaron este sábado fuentes de las fuerzas de seguridad rusas.

Los colombianos murieron en el marco de la ofensiva rusa en la ciudad de Vovchansk por parte de las tropas de la agrupación militar rusa Séver (Norte), señaló la fuente a la agencia TASS.

Precisa que los ucranianos han procedido a enterrar a los mercenarios tras su identificación, ya que nadie en su patria los ha reclamado. Menciona entre los enterrados a combatientes con los alias 'Taison' y 'Avanturero'.

Moscú acusa a Kiev de utilizar a los mercenarios extranjeros como "carne de cañón" a la hora de intentar defender a toda costa sus posiciones de la ofensiva rusa en todos los sectores del frente que tiene más de mil kilómetros de largo.

La Justicia rusa ha impuesto en los últimos años largas penas a mercenarios, tanto en ausencia como capturados, entre ellos el colombiano Pablo Puentes Borges, condenado en junio a 28 años de cárcel por combatir con las tropas ucranianas en la región de Kursk.

Tanto Ucrania como Occidente han acusado a Rusia de utilizar mercenarios latinoamericanos, africanos, indios y chinos, entre otros, como unidades de asalto en Ucrania.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, viajó esta semana a la ciudad de Kúpiansk (Járkov) para demostrar que la ciudad aún no ha sido tomada por el enemigo, como afirma el jefe del Kremlin, Vladímir Putin.