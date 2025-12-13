Presidente de Bolivia se reúne con embajadores europeos para planificar futuros acuerdos

La Paz, 12 dic (EFE).- El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, se reunió este viernes con cinco embajadores europeos en La Paz, entre ellos el de España, Fernando García Casas, para fortalecer el diálogo político con el bloque y planificar futuros acuerdos.

En el encuentro también participaron el jefe de la delegación de la Unión Europea (UE) en Bolivia, el español Jaume Segura, y los embajadores de Alemania, José Schultz; de Francia, Olivier Fontan, y de Suecia, Johanna Teague, detalló la oficina de la Vocería Presidencial de Paz en un comunicado de prensa.

Mientras que el gobernante publicó en sus redes sociales que en la "sesión de trabajo" con los embajadores "se abordaron tres ejes principales: la renovación y planificación de acuerdos a futuro, la intensificación de la cooperación y la coordinación de visitas recíprocas de alto nivel para un seguimiento efectivo de los compromisos".

"Estos avances reafirman nuestra intención de establecer un marco de entendimiento más ambicioso y acorde con los desafíos globales. Por ello, expresamos nuestro sincero agradecimiento por el apoyo constante", añadió Paz cuya publicación fue acompañada con fotografías de la reunión.

Según la Vocería Presidencial, el mandatario también destacó el valor de la relación con el bloque europeo que está "construida sobre el respeto mutuo, la confianza y una visión compartida de futuro".

"Asimismo, reafirmó que las relaciones entre Bolivia y la Unión Europea no solo continuarán fortaleciéndose, sino que crecerán de manera extraordinaria, consolidándose como una alianza estratégica clave para el país", señala la nota.

Paz, que fue investido presidente el pasado 8 de noviembre, ha afirmado varias veces que uno de los objetivos de su Gobierno es "poner a Bolivia en el mundo y que el mundo venga a Bolivia". EFE