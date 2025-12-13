Pablo Urdangarin asegura que le gustó la entrevista de su padre en televisión

Pablo Urdangarin ha jugado este viernes su primer partido de balonmano tras la entrevista de su padre, Iñaki Urdangarin, en el programa 'Pla seqüència' de La 2Cat y ha hablado ante las cámaras sobre la repercusión que las declaraciones de su progenitor ha tenido públicamente.

El joven, demostrando esa simpatía que siempre ha tenido ante los medios de comunicación, atendía a la prensa y desvelaba que aunque no ha hablado con su madre de la entrevista sí que "la he visto" y "sí" que le han gustado las declaraciones de Urdangarin.

En cuanto a las declaraciones que hizo su padre sobre él y el resto de sus hermanos, mostrándose orgulloso de todos ellos, Pablo confesaba que "es nuestro padre y nos quiere mucho" y aseguraba que "aún no" ha leído las memorias que su padre publicará en febrero.

Además, parece que Urdangarin lleva en secreto lo que expondrá en sus memorias, ya que "por ahora" no le ha dicho nada al joven de los temas que tratará. En cambio, sí que respondía a su padre tras decir que era mucho mejor jugador que él: "Cada uno tiene sus opiniones" .

Después de conocer que su primo Froilán tiene el deseo de volver a España tras haber exprimido al máximo su vida en Abu Dabi, Pablo confesaba que "estaría bien" que regresara a la capital. Por último, sobre cómo vivirá las Navidades, desvelaba que "como siempre".