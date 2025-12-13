Filipinas denuncia tres pescadores heridos en un nuevo encontronazo con barcos chinos

Las disputadas aguas del mar de la China Meridional han sido escenario este sábado de un nuevo conflicto entre barcos de China y Filipinas que ha terminado, según denuncia Manila, con tres pescadores filipinos heridos.

El portavoz del Servicio de Guardacostas de Filipinas, Jay Tarriela, ha informado en su página de Facebook que, el pasado viernes, una veintena de barcos pesqueros filipinos que estaban "faenando dentro de la legalidad" en torno a las aguas del bajío de Escola (como lo llama Filipinas) que se disputan ambos países, Vietnam y Taiwán, fueron acosados por dos barcos de los guardacostas chinos que comenzaron a disparar sus cañones de agua contra los pescadores.

"En una escalada descarada, pequeñas embarcaciones de los guardacostas chinos cortaron deliberadamente las líneas de anclaje de varias embarcaciones poniendo en peligro a las embarcaciones y a sus tripulaciones en medio de fuertes corrientes y oleaje", ha indicado el portavoz. "Como resultado directo de estas acciones agresivas, tres pescadores filipinos sufrieron lesiones físicas, incluyendo contusiones y heridas abiertas", ha denunciado.

"La Guardia Costera china tomó las medidas de control necesarias contra los buques filipinos, incluyendo la emisión de advertencias y la obligación de abandonar el lugar, de conformidad con las leyes y regulaciones", declaró Liu en un comunicado que Tarriela ha considerado como la prueba clara de que China perpetró una agresión contra sus barcos.

La declaración china, que confirma la implementación de las "medidas de control necesarias" contra los pescadores filipinos, constituye "un reconocimiento de las acciones que pusieron en peligro la vida y el sustento de los filipinos comunes que ejercen sus legítimas actividades dentro de la zona económica exclusiva de Filipinas", ha condenado el portavoz.