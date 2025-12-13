España logra mantener los días de faena para la flota del Mediterráneo en 2026

La Unión Europea ha cerrado la madrugada de este sábado un acuerdo sobre el reparto de las cuotas pesqueras en aguas comunitarias que permite a la flota española en el Mediterráneo mantener en 2026 los días de faena del presente año, 143 días, si aborda nuevas medidas de compensación.

Según ha admitido el ministro de Agricultura y Pesca, Luis Planas, en declaraciones tras el acuerdo logrado en la capital comunitaria, la conversación ha sido "más difícil" que en años anteriores debido a la base de negociación tan restrictiva que planteaba el Ejecutivo europeo. "Es un éxito evidente", ha dicho sobre el acuerdo alcanzado y sobre las medidas puestas en marcha por el sector.

Bruselas pedía un recorte del 65% de los días de faena, hasta apenas 9,7 días, con la posibilidad de recuperar un nivel de actividad similar al de 2024 -unos 130 días- si se abordan nuevas medidas de compensación, que tanto el Gobierno como el sector veían con cierto recelo.

Finalmente, el acuerdo establece que más allá de las puertas voladoras y las mallas aplicadas durante el presente año, se fija el cierre permanente de la actividad pesquera con arrastreros de gamba roja en aguas a profundidades inferiores a 600 metros. También establece un veto a la pesca de arrastre a profundidades inferiores a 800 metros.

En el caso del Atlántico, España ha logrado aliviar el recorte en especies como el lenguado, del 28 por ciento propuesto al 9 por ciento final, y del abadejo, del 26 por ciento planteado inicialmente al 18 por ciento.