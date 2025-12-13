(Crónica) El Racing no puede con el Leganés y el Deportivo pierde con la Real B

El Racing de Santander empató (1-1) este sábado contra el Leganés en la jornada 18 de LaLiga Hypermption, tropiezo del líder que no aprovechó un Deportivo de La Coruña que perdió (0-3) ante la Real Sociedad B y puede además entregar su segunda posición.

El conjunto cántabro cedió un empate en El Sardinero ante un Leganés que, en medio del cambio de tercio con Igor Oca en su banquillo, se animó con un punto en casa del líder. El primer tiempo fue intenso pero sin muchas ocasiones y, en el segundo, pareció mandar una nueva conexión entre Iñigo Vicente y Andrés Martín.

Juan Soriano evitó la sentencia cántabra y el 'Lega' logró el empate por medio de Seydouba Cissé, un reparto justo al final porque los madrileños incluso pudieron llevarse la victoria. Con el punto, el Racing sumó 36, pero en el cierre de la jornada, el Dépor se quedó en 32 después de caer con estrépito en Riazor.

Los gallegos, que pudieron adelantarse por medio de Yeremay Hernández, se vieron superados por una inspirada Real B, que salió de los puestos de descenso con los goles de Gorka Carrera, Jon Balda y Gorka Gorosabel y endosó el segundo tropiezo en una semana a un Deportivo que puede ver apretarse mucho el ascenso directo.

Además, el Sporting se metió en el 'Top 6' con el triunfo in extremis ante un Granada que vuelve a ser carne de zona de descenso. César Gelabert desató la euforia en El Molinón con el golazo para el 1-0 en el minuto 89 que frenó la racha nazarí sin perder.

Souleymane Faye adelantó a los visitantes pero no subió el gol por un milimétrico fuera de juego que detectó el VAR. El VAR ayudó también a los andaluces anulando un penalti en el segundo tiempo, donde la calidad de Gelabert permitió al Sporting sumar 27 puntos.

El Cádiz se colocó con los mismos 27 frenando la reacción del colista Real Zaragoza (1-2). Un golazo de Diakité acercó a los andaluces a la zona de promoción. Sufriendo para no descolgarse, el Real Valladolid, con 24 puntos, perdió (0-1) ante un Andorra que llevaba diez partidos sin ganar y salió del descenso, alargando su mala dinámica en el José Zorrilla.

El cuadro pucelano falló una vez más en casa por culpa del gol de Minsu Kim en el minuto 93, que desató cánticos contra el técnico Guillermo Almada. Mientras, el Córdoba, que sigue perdiendo posiciones, no pudo (0-0) con el muro de un Eibar en zona de descenso en el Nuevo Arcángel.

JORNADA 18 DE LALIGA HYPERMOTION

Viernes 12.

Cultural y Deportiva Leonesa - SD Huesca 0-2.

Sábado 13.

Córdoba CF - SD Eibar 0-0.

Real Sporting - Granada CF 1-0.

Real Valladolid - FC Andorra 0-1.

Real Racing Club - CD Leganés 1-1.

RC Deportivo - Real Sociedad B 0-3.

Real Zaragoza - Cádiz CF 1-2.

Domingo 14.

Albacete BP - Málaga CF 16.15 horas.

UD Almería - Burgos CF 18.30 horas.

AD Ceuta FC - UD Las Palmas 21.00 horas.

Lunes 15.

CD Castellón - CD Mirandés 20.30 horas.